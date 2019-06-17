Кафе с крысами открылось в Сан-Франциско: фотофакт

Новости США. В Сан-Франциско открылось кафе для любителей крыс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В необычном заведении грызуны свободно бегают по столам, а посетители с удовольствием играют с ними.
Новости США. В Сан-Франциско открылось кафе для любителей крыс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В необычном заведении грызуны свободно бегают по столам, а посетители с удовольствием играют с ними.
Зверьков собрали из различных приютов и поэтому при желании их разрешают забрать домой. Посещение этого кафе обходится любителям крыс в 50 долларов.