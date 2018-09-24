«Мисс Украину-2018» лишили титула через 4 дня после конкурса
Новости Украины. Обладательницу титула «Мисс Украина-2018» Веронику Дидусенко дисквалифицировали спустя четыре дня после конкурса.
Оргкомитет Национального конкурса красоты «Мисс Украина» собрал пресс-конференцию, на которой было оглашено данное решение.
Фото: instagram.com/veronika_didusenko
23-летняя киевлянка нарушила правила и предоставила недостоверную информацию. У девушки есть ребенок, и ранее она была замужем. Эта информация была предоставлена организаторам.
Что известно о экс-победительнице конкурса (смотрите здесь).
Мисс Украина будет переизбрана. Имя новой победительницы будет объявлено 30 сентября во время телеверсии грандиозного шоу.
Фото: instagram.com/veronika_didusenko
Согласно правилам, девушка, участвующая в конкурсе, должна быть гражданкой Украины, от 17 до 24 лет, не состоявшей и не состоящей в браке, не имеющей детей. Это некоторые из условий конкурса.
Однако организаторы отметили, что девушку только лишат титула, ее благотворительный проект оргкомитет будет и дальше продолжать поддерживать.
Победительница национального этапа примет участие на конкурсе «Мисс мира». Он пройдет в декабре в Китае.