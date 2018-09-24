«Мисс Украину-2018» лишили титула через 4 дня после конкурса

Новости Украины. Обладательницу титула «Мисс Украина-2018» Веронику Дидусенко дисквалифицировали спустя четыре дня после конкурса. Оргкомитет Национального конкурса красоты «Мисс Украина» собрал пресс-конференцию, на которой было оглашено данное решение.

Фото: instagram.com/veronika_didusenko

23-летняя киевлянка нарушила правила и предоставила недостоверную информацию. У девушки есть ребенок, и ранее она была замужем. Эта информация была предоставлена организаторам. Что известно о экс-победительнице конкурса (смотрите здесь). Мисс Украина будет переизбрана. Имя новой победительницы будет объявлено 30 сентября во время телеверсии грандиозного шоу.

Фото: instagram.com/veronika_didusenko