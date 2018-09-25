Идеальная совместимость? Десять вопросов для пар, которые стоит задать друг другу до свадьбы

В эпоху, когда «свайп» вправо означает симпатию, адвокат, который специализируется на звездных разводах, рекомендует парам задать друг другу 10 вопросов, прежде чем начать отношения.

По информации BBC, академики университета Эксетер и юрист Баронесса Фиона Шеклтон, у которой среди клиентов был сэр Пол Маккартни, работали над исследованием, рассматривающим ключевые вопросы, которые потенциальная пара должна задать друг другу, прежде чем начать серьезные отношения.

В опросе принимали участие супружеские пары, которые уже много лет вместе, семейные адвокаты и медиаторы. Результат исследования показал, что отношения длятся дольше, если они основаны на дружбе, уважении, общих интересах и реалистичных ожиданиях.

Шеклтон отмечает, что обсуждение правильных вопросов на раннем этапе отношений сэкономит много времени и избавит от душевной боли.

По словам юриста, профессиональная деятельность которой длится около 40 лет, «более 50% людей, подающих на развод, рассказывали, что они до брака или в самом его начале поняли, что были принципиально несовместимы со своими партнерами».

Адвокат также утверждает, что наиболее долгосрочные отношения получаются тогда, когда у двух людей есть перед глазами счастливые примеры, в виде брака своих родителей или других членов семьи.

Исследователи опросили 43 пары, которые были женаты в течение десяти лет или меньше. Также в исследовании участвовали десять пар, которые были вместе не менее 15 лет.

Вот эти десять вопросов.

Подходим ли мы друг другу? Согласно опросу, многие счастливые пары сначала были друзьями, а лишь затем их отношения медленно перерастали в более близкие. Поэтому исследователи полагают, что в первую очередь пары должны задаться вопросом, «подходят ли они друг другу» как друзья.

Хорошие ли мы друзья? Эксперты говорят, что дружба помогала супружеским парам пройти через мучительные жизненные события, например, утрату близких или измену. Исследование также показало, что парам, которые расстались, часто не хватало прочной основы в виде дружбы.

Хотим мы одного и того же? В докладе сказано, что счастливые пары имели одни и те же ценности, надежды, мечты, а также одинаковые ожидания от другого партнера и их отношений.

Являются ли наши ожидания реалистичными? Ученые обнаружили, что счастливые пары имели реалистичные ожидания от брака и отношений. Они знали, что не все будет гладко, они были бы готовы обратиться за профессиональной помощью, а также работать над отношениями.

Видим ли мы лучшее друг в друге? Эксперты считают, что понимание и сочувствие являются ключевыми моментами в отношениях. Тогда пары склонны видеть лучшее друг в друге и, при необходимости, идти на компромиссы.

Работаем ли мы оба над тем, чтобы наши отношения были яркими? Пары в счастливых отношениях отметили, что они заботились друг о друге, уделяли внимание ежедневным ритуалам и мелочам, которые были бы важны партнеру.

Считаем ли мы, что можем обсуждать все проблемы друг с другом? Для счастливых отношений необходимо находить время, чтобы поговорить о том, как прошел ваш день или о более серьезных вещах. Открытое общение подпитывает близость.

Готовы ли мы совместно преодолевать трудные времена? Способность пар адаптироваться и меняться имеет важное значение для процветания отношений. Пары часто сообщают, что их отношения стали крепче, когда партнеры объединились в периоды невзгод.

Объединимся ли мы, чтобы пережить жизненные препятствия? То, как люди справляются с жизненным давлением, таким как утрата близких, измена, финансовые трудности или рождение ребенка, особенно если у партнеров разные стили воспитания детей, влияет на отношения. Это требует хороших навыков общения.

Если ли у каждого из нас люди, готовые нас поддержать? Мы все хотим, чтобы наша семья и друзья одобрили человека, которого мы выбрали. Ученые обнаружили, что семьи и друзья, которые поддерживают близких, улучшают жизнь супружеских пар. Женщины, в частности, получали ощутимую поддержку со стороны своих матерей, сестер и друзей.