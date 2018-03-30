Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце

Новости США. 70-летний актёр Арнольд Шварценеггер экстренно прооперирован. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на источники, близкие к артисту.



Шварценеггера доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана. В ходе хирургического вмешательства возникли осложнения: врачи приняли решение провести операцию. Отмечается, что хирургическое вмешательство проводилось на открытом сердце и длилось несколько часов.

По утверждению издания, врачи "быстро решили, что Арнольду требуется экстренная операция на открытом сердце".



В настоящее время состояние актера оценивается как стабильное.

Это не первая операция на сердце у Шварценеггера. В 1997 году актеру проводили операцию по замене аортального клапана.