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Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце

30 марта 2018 19:18
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Новости США. 70-летний актёр Арнольд Шварценеггер экстренно прооперирован. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на источники, близкие к артисту.

Шварценеггера доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана. В ходе хирургического вмешательства возникли осложнения: врачи приняли решение провести операцию. Отмечается, что хирургическое вмешательство проводилось на открытом сердце и длилось несколько часов.

По утверждению издания, врачи "быстро решили, что Арнольду требуется экстренная операция на открытом сердце". 

В настоящее время состояние актера оценивается как стабильное.

Это не первая операция на сердце у Шварценеггера. В 1997 году актеру проводили операцию по замене аортального клапана.  

# Звезды # калейдоскоп # Арнольд Шварценеггер

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