Андрей Малахов: что он публикует в соцсетях для миллиона своих подписчиков

Новости России. 22 июля 2016 года с фразой «А вот и я» в мир социальных сетей ворвался Андрей Малахов. В нынешнем году – в день рождения принца Джорджа, телеведущий отметил, что ровно год назад для него был открыт мир Instagram и поблагодарил всех, кто читает его и комментирует. А их, стоит отметить, больше миллиона – на аккаунт подписано 1,3 миллиона человек.
«Принцу Джорджу сегодня 4 – так что держите пять от нас вместе!)»
Пользователи поздравили Малахова с годовщиной и отметили, что у него интересный Instagram. «Спасибо за доверие. Успехов и прекрасных моментов в жизни».
Действительно, профиль у ведущего разнообразный – в нем он публикует фотографии из путешествий, со своими друзьями и семьей, и многими знаменитостями, с которыми он сталкивается по работе, также часто фотографии демонстрируют физическую форму Малахова.
В честь маленького юбилея аккаунта, мы собрали 12 самых ярких фото Андрея Малахова, которые он опубликовал в Instagram.
В июле мы делали обзор Instagram Антона Беляева, который недавно стал отцом сына – здесь подробнее.