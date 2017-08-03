Андрей Малахов: что он публикует в соцсетях для миллиона своих подписчиков

Новости России. 22 июля 2016 года с фразой «А вот и я» в мир социальных сетей ворвался Андрей Малахов. В нынешнем году – в день рождения принца Джорджа, телеведущий отметил, что ровно год назад для него был открыт мир Instagram и поблагодарил всех, кто читает его и комментирует. А их, стоит отметить, больше миллиона – на аккаунт подписано 1,3 миллиона человек.

«Принцу Джорджу сегодня 4 – так что держите пять от нас вместе!)»

Пользователи поздравили Малахова с годовщиной и отметили, что у него интересный Instagram. «Спасибо за доверие. Успехов и прекрасных моментов в жизни».

Действительно, профиль у ведущего разнообразный – в нем он публикует фотографии из путешествий, со своими друзьями и семьей, и многими знаменитостями, с которыми он сталкивается по работе, также часто фотографии демонстрируют физическую форму Малахова.

В честь маленького юбилея аккаунта, мы собрали 12 самых ярких фото Андрея Малахова, которые он опубликовал в Instagram.