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В возрасте 21 года скончался американский рэпер Лил Пип

16 ноября 2017 10:15
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Новости США. Американский рэпер Lil Peep скончался из-за наркотической передозировки. Исполнителю был 21 год

Как сообщает Independent, он умер перед своим концертом в Аризоне. Молодой человек был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти.

Хип-хоп исполнитель начал свою деятельность в 2015 году. Многие клипы на его треки собирали миллионы просмотров. Летом нынешнего года артист выпустил альбом.

Российский рэпер Оксимирон в соцсетях отметил, что ему не нравилась музыка Лил Пипа, но посоветовал подписчикам держаться подальше от наркотиков или искать тех, кто поможет.

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# Фотофакт # Некролог # калейдоскоп # Лил Пип

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