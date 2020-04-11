Каким был Владимир Прокопцов в детстве? Показываем три фото

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Я помню себя в первого класса. Это был 1960 год. Я помню линейку. Я помню линейку. Я помню, я шёл на эту линейку. Мама сшила – тогда не было такого выбора костюмов, как сегодня – она сшила такие мне чёрные шаровары. Резиночки были внизу и здесь вот. Рубашка какая-то белая, цветы. И наши родители, мамы стояли сзади. И первая линейка была во дворе в школе. И я в этих чёрных сарафановых брючках – думаешь, вернуть бы хотя бы на один день то время, вот с теми...