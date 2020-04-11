Каким был Владимир Прокопцов в детстве? Показываем три фото
Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы себя с какого возраста помните вот так осознанно?
«Подкармливаем его, даже на зиму домой брали». Прокопцов рассказал о коте на даче и любимых птицах
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Я помню себя в первого класса. Это был 1960 год. Я помню линейку. Я помню линейку. Я помню, я шёл на эту линейку. Мама сшила – тогда не было такого выбора костюмов, как сегодня – она сшила такие мне чёрные шаровары. Резиночки были внизу и здесь вот. Рубашка какая-то белая, цветы. И наши родители, мамы стояли сзади. И первая линейка была во дворе в школе. И я в этих чёрных сарафановых брючках – думаешь, вернуть бы хотя бы на один день то время, вот с теми...
Красивые были эти женщины, соседки наши, мамы моих друзей, одноклассников. Так что я с теплотой вспоминаю и педагогов, и в школе, и в Добруше когда учился, и в институте, которые меня формировали. Я благодарен всем, я старался учиться у каждого.
Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:
– какую картину написал бы на тему пандемии
– почему дважды отказал Никасу Сафронову в выставке
– почему любит собирать грибы
– о детстве и семье
Смотрите 12 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.