Дочь основателя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер выходит замуж
Новости США. 23-летняя Дженнифер Гейтс выходит замуж за своего молодого человека Наэля Нассара. Об этом возлюбленные написали на своих страницах в Instagram.
«Наэль Нассар, ты единственный в своём роде. Ты сразил меня наповал в прошлые выходные, удивив меня в самом значимом для нас месте», – написала девушка.
Фото: instagram.com/jenniferkgates
Фото: instagram.com/nayelnassar
Дженнифер добавила, что с радостью проведёт вместе с Нассаром всю свою жизнь. Наэль тоже не смог сдержать счастья, услышав от возлюбленной «Да».
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Фото: instagram.com/jenniferkgates
«Я чувствую себя самым удачливым и счастливым человеком в мире. Дженн, ты всё, что я только мог себе представить… и намного больше. Я не могу дождаться, чтобы продолжить расти вместе в этом путешествии под названием жизнь, и я просто не могу представить себя без тебя», – выразил свои чувства юноша.
Фото: instagram.com/jenniferkgates
Наэль и Дженнифер встречались много лет. Они познакомились в стэнфордском университете и оба увлекаются верховой ездой. Родители девушки пока никак не прокомментировали заявление дочери.
Фото: instagram.com/jenniferkgates
Кстати, Билл и Мелинда в этом году отпразднуют 26 лет совместной жизни.
Как они познакомились – читайте здесь.