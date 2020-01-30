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Дочь основателя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер выходит замуж

30 января 2020 10:51
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Новости США. 23-летняя Дженнифер Гейтс выходит замуж за своего молодого человека Наэля Нассара. Об этом возлюбленные написали на своих страницах в Instagram. 

«Наэль Нассар, ты единственный в своём роде. Ты сразил меня наповал в прошлые выходные, удивив меня в самом значимом для нас месте», – написала девушка. 

Дочь основателя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер выходит замуж -1

Фото: instagram.com/jenniferkgates 

Дочь основателя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер выходит замуж -3

Фото: instagram.com/nayelnassar 

Дженнифер добавила, что с радостью проведёт вместе с Нассаром всю свою жизнь. Наэль тоже не смог сдержать счастья, услышав от возлюбленной «Да». 

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Дочь основателя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер выходит замуж -6

Фото: instagram.com/jenniferkgates 

«Я чувствую себя самым удачливым и счастливым человеком в мире. Дженн, ты всё, что я только мог себе представить… и намного больше. Я не могу дождаться, чтобы продолжить расти вместе в этом путешествии под названием жизнь, и я просто не могу представить себя без тебя», – выразил свои чувства юноша. 

Дочь основателя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер выходит замуж -9

Фото: instagram.com/jenniferkgates 

Наэль и Дженнифер встречались много лет. Они познакомились в стэнфордском университете и оба увлекаются верховой ездой. Родители девушки пока никак не прокомментировали заявление дочери. 

Дочь основателя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер выходит замуж -12

Фото: instagram.com/jenniferkgates 

Кстати, Билл и Мелинда в этом году отпразднуют 26 лет совместной жизни.

Как они познакомились – читайте здесь

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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