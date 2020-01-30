Дочь основателя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер выходит замуж

Новости США. 23-летняя Дженнифер Гейтс выходит замуж за своего молодого человека Наэля Нассара. Об этом возлюбленные написали на своих страницах в Instagram.

«Наэль Нассар, ты единственный в своём роде. Ты сразил меня наповал в прошлые выходные, удивив меня в самом значимом для нас месте», – написала девушка.