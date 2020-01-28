Секреты фильма «Девчата». Почему ссорились Рыбников и Румянцева и кто ещё мог сыграть главные роли
Легендарная советская комедия «Девчата» вышла на экраны 59 лет назад – в 1961 году – и сразу стала хитом.
Фильм о юной поварихе, которая приехала в сибирский поселок, разобрали на цитаты. Это одна из самых известных картин режиссера Юрия Чулюкина.
Актерам Надежде Румянцевой и Николаю Рыбникову на экране предстояло сыграть влюбленную пару, хотя в жизни актеры не нравились друг другу.
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Рыбников хотел, чтобы главную роль в картине сыграла его супруга – актриса Алла Ларионова. Но режиссер отказал и настоял на том, чтобы роль досталась Румянцевой. Из-за этого первое время исполнители главных ролей не выносили друг друга. Коллеги также предполагали, что ссоры могут быть из-за того, что звезде советского кино Николаю Рыбникову досталась роль второго плана, а весь сюжет строился около женского персонажа.
Кадр из фильма «Девчата»
Надежда Румянцева в интервью рассказывала, что из-за конфликта Николай никак не мог влиться в съемочный процесс, картина уже получалась, а актер все не вписывался в нее. «Локомотив не набирал обороты. Он жутко просил Чулюкина, чтобы пересняли. И для него мы переснимали очень много», - отмечала исполнительница главной роли.
В ходе съемок отношения между актерами наладились.
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Интересно, что главных героев «Девчат» могли сыграть совсем другие актеры.
В фильме 18-летнюю Тосю сыграла Надежда Румянцева, которой на момент съемок был 31 год.
Кадр из фильма «Девчата»
Изначально роль Тоси Кислицыной хотела сыграть жена режиссера Чулюкина – Наталья Кустинская. Об этом актриса много раз рассказывала в интервью. Супруг обещал ей главную роль, Кустинская готовилась и безумно хотела попасть в этот фильм.
Наталья Кустинская признавалась, что муж говорил, «если не будешь сниматься, то я фильм снимать не буду. Я ждала, верила, отказывалась от работ. А потом случайно на Мосфильме узнала, что съемки давно идут».
Актриса отмечала, что эта новость стала для нее страшным ударом, особенно обидно, что ее обманул близкий человек. Юрий Чулюкин предложил Кустинской роль красавицы Анфисы, но она отказалась.
Кадр из фильма «Девчата»
Николай Рыбников тоже не сразу был утвержден на роль. Пробы проходили актеры Юрий Саранцев, Виктор Борцов, сам Рыбников. Его пробами режиссер был доволен, но отказал ему из-за лишнего веса – не может, мол, так выглядеть бригадир лесорубов.
В итоге на роль уже был Вячеслав Шалевич. Правда спустя несколько месяцев Юрий Чулюкин сказал ему, что в фильме будут снимать Николая Рыбникова – он похудел на 20 кг и стал соответствовать роли Ильи Ковригина.
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