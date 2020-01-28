Секреты фильма «Девчата». Почему ссорились Рыбников и Румянцева и кто ещё мог сыграть главные роли

Легендарная советская комедия «Девчата» вышла на экраны 59 лет назад – в 1961 году – и сразу стала хитом.

Фильм о юной поварихе, которая приехала в сибирский поселок, разобрали на цитаты. Это одна из самых известных картин режиссера Юрия Чулюкина.

Актерам Надежде Румянцевой и Николаю Рыбникову на экране предстояло сыграть влюбленную пару, хотя в жизни актеры не нравились друг другу.

Почему лучшая травести советского кино Надежда Румянцева на пике популярности оставила карьеру на 12 лет

Рыбников хотел, чтобы главную роль в картине сыграла его супруга – актриса Алла Ларионова. Но режиссер отказал и настоял на том, чтобы роль досталась Румянцевой. Из-за этого первое время исполнители главных ролей не выносили друг друга. Коллеги также предполагали, что ссоры могут быть из-за того, что звезде советского кино Николаю Рыбникову досталась роль второго плана, а весь сюжет строился около женского персонажа.