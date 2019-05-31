Чупа-чупс с загадкой. Мужчина пытался ограбить кафе с помощью леденца

Новости Италии. В Риме 32-летний иностранец пытался забрать деньги из кассы в кафе, пока продавщицы не было на месте.

По информации со страницы Facebook Главного полицейского управления Рима, когда продавщица вернулась к кассе, грабитель начал угрожать ей чупа-чупсом. Сначала женщина угрозу всерьез не восприняла и была удивлена таким поведением. Но позже она заметила примотанную иглу на конце палочки.