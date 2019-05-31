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Чупа-чупс с загадкой. Мужчина пытался ограбить кафе с помощью леденца

31 мая 2019 11:56
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Новости Италии. В Риме 32-летний иностранец пытался забрать деньги из кассы в кафе, пока продавщицы не было на месте.  

По информации со страницы Facebook Главного полицейского управления Рима, когда продавщица вернулась к кассе, грабитель начал угрожать ей чупа-чупсом. Сначала женщина угрозу всерьез не восприняла и была удивлена таким поведением. Но позже она заметила примотанную иглу на конце палочки.  

Чупа-чупс с загадкой. Мужчина пытался ограбить кафе с помощью леденца -1

Фото: facebook.com/questuradiroma  

Своими действиями молодой человек заблокировал кассовый аппарат. Это и заставило его бежать с места преступления. Злоумышленник не успел нанести вред окружающим.  

По описанию внешности правоохранители нашли подозреваемого, задержали его и доставили в участок. Ему грозит заключение за попытку ограбления.  

Продолжим тему ограблений историей о ювелирном заводе во Франции.  

О том, как унесли 20 кг золота, читайте далее.  

# Кража # калейдоскоп

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