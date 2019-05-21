«Нельзя было так подставлять». Полина Гагарина оценила выступление дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Новости России. Полина Гагарина прокомментировала выступление дочери Алсу в финале шоу «Голос. Дети».
Своим мнением певица поделилась во время интервью на YouTube-канале «А поговорить?». Полина Гагарина призналась, что не смотрела ни одного эфира, потому что сама участвовала в конкурсе в Китае, но она видела выступление Микеллы Абрамовой.
В финале девочка исполнила хит Рианны и Эминема «Love the Way You Lie».
Фото: instagram.com/alsou_a
Гагарина призналась, что даже сама думала исполнить эту песню на одном из этапов конкурса Singer в Китае, потому что в этой стране ее очень любят.
По словам певицы, эта песня очень сложная даже для профессионала.
Полина Гагарина:
Чтобы вы понимали, это суперсложная песня для профессионала, про ребенка я молчу вообще. Это должно быть такое дыхание. Она начала-то просто потрясающе. Я такая – ого. А потом я понимаю – все. Потому что закончилось дыхание. Потому что она ребенок, ей десять лет. И поэтому у ребенка просто закончилось дыхание. Можно было выбрать, наверное, что-то по ее силам.
Артистка также отметила, что нельзя было так подставлять девочку и дать ей другую песню, чтобы на ребенка не вылилось столько негатива.
Полина Гагарина:
Не ее вина в том, что произошло. Это ужасно. Даже не представляю, что сейчас ребенок испытывает, потому что просто нельзя было так делать. Чтобы ребенок не испытывал того ада, который она наверняка переживает. Люди очень злые.
Фото: instagram.com/alsou_a
Гагарина сама была наставницей нескольких сезонов шоу «Голос».
«Я просто в защиту ребенка говорю, что нельзя было так подставлять. Нельзя было давать эту песню или, может, она сама ее выбрала. Но надо было отговорить».
В финале шоу «Голос. Дети» дочь Алсу Микелла Абрамова набрала голосов больше всех остальных участников.
Скандал на «Голос. Дети». Зрители сомневаются в честности победы дочери Алсу
Разрыв между первым и вторым местом оказался очень большим. Зрители высказали предположение, что финал прошел нечестно.
Было проведено расследование, и выявлена накрутка голосов в пользу девочки (здесь подробнее).