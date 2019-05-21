«Нельзя было так подставлять». Полина Гагарина оценила выступление дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Своим мнением певица поделилась во время интервью на YouTube-канале «А поговорить?». Полина Гагарина призналась, что не смотрела ни одного эфира, потому что сама участвовала в конкурсе в Китае, но она видела выступление Микеллы Абрамовой.

Гагарина призналась, что даже сама думала исполнить эту песню на одном из этапов конкурса Singer в Китае, потому что в этой стране ее очень любят.

По словам певицы, эта песня очень сложная даже для профессионала.

Полина Гагарина:

Чтобы вы понимали, это суперсложная песня для профессионала, про ребенка я молчу вообще. Это должно быть такое дыхание. Она начала-то просто потрясающе. Я такая – ого. А потом я понимаю – все. Потому что закончилось дыхание. Потому что она ребенок, ей десять лет. И поэтому у ребенка просто закончилось дыхание. Можно было выбрать, наверное, что-то по ее силам.

Артистка также отметила, что нельзя было так подставлять девочку и дать ей другую песню, чтобы на ребенка не вылилось столько негатива.

Полина Гагарина:

Не ее вина в том, что произошло. Это ужасно. Даже не представляю, что сейчас ребенок испытывает, потому что просто нельзя было так делать. Чтобы ребенок не испытывал того ада, который она наверняка переживает. Люди очень злые.