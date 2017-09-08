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«Выбирайте свой темп»: Вадим Девятовский дал совет всем участникам полумарафона

08 сентября 2017 07:16
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Новости Беларуси. До минского полумарафона осталось всего два дня. В 2017 году в нем, судя по всему, будет рекордное количество участников – сейчас их уже зарегистрировано более 23 тысяч. А заявки продолжают поступать – многие по традиции откладывают технические формальности на потом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В воскресенье на старт возле Дворца спорта выйдут представители пяти десятков стран. Беларусь представлена всеми регионами.

«Выбирайте свой темп»: Вадим Девятовский дал совет всем участникам полумарафона-1

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Сегодня я присутствовал на выдаче номеров, когда люди с огромным воодушевлением приходили в предвкушении этого праздника бега. Такое ожидание всегда чувствуется, такое хорошее.

7 сентября последнюю тренировку провела и команда «Дрим-тим». Ее участники получили нагрудные номера. А Вадим Девятовский поделился со своими напарниками по команде, а также телезрителями СТВ советом.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Если ты поддашься эмоциям, кого ты захочешь обогнать, ты можешь потом сильно сбить темп и не показать того, на что способен. Даже можешь остановиться. Поэтому всем, пользуясь случаем, советую выбирать свой темп. Рекорды – это очень относительно. Спорт для здоровья, а не против здоровья.

# Вадим Девятовский # Минский полумарафон

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