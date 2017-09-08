«Не прекращайте трудиться и быть свободными во взглядах»: обзор Instagram-страницы Ольги Хижинковой

Новости Беларуси. 10 сентября состоится уже традиционный Минский полумарафон, который приурочен ко Дню города Минска.

Ожидается, что в забеге примут участие несколько десятков тысяч человек.

Одной из участниц Минского полумарафона будет Ольга Хижинкова – обладательница титула «Мисс Беларусь», который она получила в 2008 году, пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо-Брест» и преподаватель в Национальной школе красоты.

Девушку можно назвать популяризатором бега в Беларуси. На ее личной странице в соцсетях можно увидеть, как девушка тренируется, мотивирует себя.