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«Не прекращайте трудиться и быть свободными во взглядах»: обзор Instagram-страницы Ольги Хижинковой

08 сентября 2017 09:32
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Новости Беларуси. 10 сентября состоится уже традиционный Минский полумарафон, который приурочен ко Дню города Минска.

Ожидается, что в забеге примут участие несколько десятков тысяч человек. 

Одной из участниц Минского полумарафона будет Ольга Хижинкова – обладательница титула «Мисс Беларусь», который она получила в 2008 году, пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо-Брест» и преподаватель в Национальной школе красоты.

Девушку можно назвать популяризатором бега в Беларуси. На ее личной странице в соцсетях можно увидеть, как девушка тренируется, мотивирует себя.

«Не прекращайте трудиться и быть свободными во взглядах»: обзор Instagram-страницы Ольги Хижинковой-1

Фото: instagram.com/volgena

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, чем делится со своими подписчиками Ольга Хижинкова.

Источник фото: instagram.com/volgena

В конце июня героиней рубрики стала супермодель Екатерина Доманькова – здесь подробнее.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Ольга Хижинкова

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