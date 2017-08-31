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В Минском полумарафоне, который состоится в День города, 10 сентября, ожидается участие около 30 тысяч человек

31 августа 2017 20:27
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Новости Беларуси. Призовой фонд составит 27 тысяч долларов. Дистанции неизменны: 5, 10 и 21 километр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2017 году организаторы внесли коррективы в маршрут самого короткого забега – теперь он представляет собой круговую трассу. Кроме того, старты дистанций разделены. Победители получат по 6000 белорусских рублей, а каждый финишер – памятную медаль.

По итогам двух прежних подобных мероприятий белорусская сторона удостоились от Международной федерации легкой атлетики так называемого «бронзового лейбла». Теперь стоит задача повысить его до серебряного.

Регистрация участников в самом разгаре – уже подали заявки более 12 тысяч человек.

География включает не только ближнее, но и дальнее зарубежье. Самый многочисленный заграничный десант ожидается из России. Помимо восточных соседей, в элитном списке значатся латвийские, узбекские и даже кенийские марафонцы. Наши надежды в отсутствие Ольги Мазуренок связаны сразу с тремя бегуньями.

В Минском полумарафоне, который состоится в День города, 10 сентября, ожидается участие около 30 тысяч человек -1

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Около 16 элитный спортсменов будут участвовать в «Минском полумарафоне-2017». Наши девушки являются основными претендентками на медали полумарафона. Конечно, мы желаем и белорусским мужчинам побороться за медали и составить конкуренцию – кенийским бегунам, к примеру. Но у девушек больше шанс.

Это Анастасия Иванова – она победитель Варшавского марафона, престижного. Ультрамарафон побеждала Мария Доманцевич из Новополоцка (она тоже побежит на Минском полумарафоне). Ну и мы помним за Ольгу Мазуренок, за ее плечами финишировала и тоже обогнала кенийских бегуний Нина Савина.

Минский полумарафон уже послужил хорошей базой для успешного выступления нашей национальной команды на международной арене. Нынешний старт обещает заложить фундамент на следующий цикл.

В Минском полумарафоне, который состоится в День города, 10 сентября, ожидается участие около 30 тысяч человек -4

Вадим Девятовский:
В следующем году – не скрываем свои амбиции – будем стараться, бороться за высокое место в команде на чемпионате Европы в Берлине. Вот увидите, что наши девушки дадут бой. Серьезно, Минский полумарафон можно рассматривать как этап подготовки конкретно к Берлину, это важно.

Ну и массовый спорт: мы рады, что на улицах Минска стало, слава Богу, как можно больше появляться любителей бега.

# Фотофакт # Вадим Девятовский # Минский полумарафон

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