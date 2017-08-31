В Минском полумарафоне, который состоится в День города, 10 сентября, ожидается участие около 30 тысяч человек

Новости Беларуси. Призовой фонд составит 27 тысяч долларов. Дистанции неизменны: 5, 10 и 21 километр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2017 году организаторы внесли коррективы в маршрут самого короткого забега – теперь он представляет собой круговую трассу. Кроме того, старты дистанций разделены. Победители получат по 6000 белорусских рублей, а каждый финишер – памятную медаль.

По итогам двух прежних подобных мероприятий белорусская сторона удостоились от Международной федерации легкой атлетики так называемого «бронзового лейбла». Теперь стоит задача повысить его до серебряного.

Регистрация участников в самом разгаре – уже подали заявки более 12 тысяч человек.

География включает не только ближнее, но и дальнее зарубежье. Самый многочисленный заграничный десант ожидается из России. Помимо восточных соседей, в элитном списке значатся латвийские, узбекские и даже кенийские марафонцы. Наши надежды в отсутствие Ольги Мазуренок связаны сразу с тремя бегуньями.