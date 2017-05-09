День Победы-2017 в Минске: центр города готовится к торжественной церемонии возложения венков

Новости Беларуси. Центром торжеств в Минске утром 9 мая станет площадь Победы, где уже совсем скоро к обелиску в знак памяти о погибших лягут венки и живые цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжествах примет участие и Президент Александр Лукашенко.

На площади Победы идут последние приготовления, финальные штрихи перед началом праздничных мероприятий. Конечно, площадь Победы готовили задолго до 9 мая. И сегодня здесь распустились красные тюльпаны, появилась праздничная яркая символика.

Площадь Победы – это такое особое место в Минске, со своей энергетикой, символизмом. И сегодня, в День Победы, когда здесь собираются ветераны, когда здесь звучит песня День Победы, слова которой знает практически каждый из нас, этот символизм удваивается. Здесь уже начинают собираться гости.