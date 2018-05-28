Прямой эфир

Дмитрий Маликов впервые показал 5-месячного сына

28 мая 2018 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Певец Дмитрий Маликов впервые показал своего пятимесячного сына.

Малыш появился в конце нового клипа на песню «Последний романтик», где отец оригинальным образом представил ребенка зрителям.

Ролик начинается с вопроса жруналистки, которая спрашивает, когда Маликов покажет своего сына. Артист не отвечает на вопрос, но уже в конце видео зрители увидят трогательные кадры с малышом. Ребенок спал на руках у обнимающего его отца.

Дмитрий Маликов впервые показал 5-месячного сына-1

Скриншот из клипа «Последний романтик», опубликованного на YouTube-канале Дмитрия Маликова

Незадолго до премьеры клипа артист дал поклонникам подсказку в соцсетях.

Дмитрий Маликов:
Мой новый клип! Смотрите на YouTube-канале, следите за постами, всех романтиков ждет сюрприз!

Дмитрий Маликов впервые показал 5-месячного сына-4

Скриншот из клипа «Последний романтик», опубликованного на YouTube-канале Дмитрия Маликова

Напомним, что в конце января стало известно о появлении в семье Дмитрия Маликова и его супруги второго ребенка.

Мальчика родила суррогатная мать.

«Я абсолютно счастлив»: Дмитрий Маликов откровенно рассказал о рождении сына (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Дмитрий Маликов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская олимпийская чемпионка была замечена на Крите со сборной Швейцарии
27 мая 2018 13:24

Белорусская олимпийская чемпионка была замечена на Крите со сборной Швейцарии

Экс-солистка «Ленинграда» прокомментировала развод Шнуровых
26 мая 2018 09:41

Экс-солистка «Ленинграда» прокомментировала развод Шнуровых

Матильда Шнурова прокомментировала развод
25 мая 2018 20:32

Матильда Шнурова прокомментировала развод