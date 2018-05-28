Дмитрий Маликов впервые показал 5-месячного сына
Новости России. Певец Дмитрий Маликов впервые показал своего пятимесячного сына.
Малыш появился в конце нового клипа на песню «Последний романтик», где отец оригинальным образом представил ребенка зрителям.
Ролик начинается с вопроса жруналистки, которая спрашивает, когда Маликов покажет своего сына. Артист не отвечает на вопрос, но уже в конце видео зрители увидят трогательные кадры с малышом. Ребенок спал на руках у обнимающего его отца.
Скриншот из клипа «Последний романтик», опубликованного на YouTube-канале Дмитрия Маликова
Незадолго до премьеры клипа артист дал поклонникам подсказку в соцсетях.
Дмитрий Маликов:
Мой новый клип! Смотрите на YouTube-канале, следите за постами, всех романтиков ждет сюрприз!
Скриншот из клипа «Последний романтик», опубликованного на YouTube-канале Дмитрия Маликова
Напомним, что в конце января стало известно о появлении в семье Дмитрия Маликова и его супруги второго ребенка.
Мальчика родила суррогатная мать.
«Я абсолютно счастлив»: Дмитрий Маликов откровенно рассказал о рождении сына (читать далее).