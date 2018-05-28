Дмитрий Маликов впервые показал 5-месячного сына

Новости России. Певец Дмитрий Маликов впервые показал своего пятимесячного сына.

Малыш появился в конце нового клипа на песню «Последний романтик», где отец оригинальным образом представил ребенка зрителям.

Ролик начинается с вопроса жруналистки, которая спрашивает, когда Маликов покажет своего сына. Артист не отвечает на вопрос, но уже в конце видео зрители увидят трогательные кадры с малышом. Ребенок спал на руках у обнимающего его отца.