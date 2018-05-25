Матильда Шнурова прокомментировала развод

Новости России. Матильда Шнурова на своей странице в Instagram рассказала о разводе с известным музыкантом. Обращаясь к подписчикам, она призналась, что "нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали". Матильда поблагодарила за слова поддержки.

Матильда Шнурова:

Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил.

Напомним, днем в пятницу, 25 мая, Сергей Шнуров объявил, что разводится со своей женой (подробнее).

Эту пару поклонники называли примером для подражания. Они часто говорили друг о друге в интервью, публиковали совместные снимки, принимали участие в фотосессиях. В апреле, поздравляя супруга с днем рождения, Матильда отметила: "Ты удивительный образец таких редких на сегодняшний день качеств, как искренность, честность, доброта, остроумие и самоирония".

Новость о разводе Шнуровых стала шоком для поклонников (читать далее).