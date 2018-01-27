СМИ: Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз

Новости России. Певец и композитор Дмитрий Маликов принимает поздравления с пополнением в семье. По информации российских изданий, Дмитрий и его супруга Елена во второй раз стали родителями. Ребенка родила суррогатная мать.

Дмитрий Маликов на поздравления журналистов ответил: «Спасибо, но я пока не хочу давать комментарии. Мне нужно немного времени». Его слова приводит SUPER.

По неподтвержденной информации,

малыш появился на свет в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга.

Тем временем, на страницах Маликовых в социальных сетях поклонники оставляют пожелания.

«Очень рада за вас. Это так круто. Вы – молодцы, что осуществили свою мечту! Счастья малышу и вашей семье!»

«Дмитрий, вы молодцы. Здоровья и счастья малышу. Ошибки в воспитании второго ребенка будут учтены и исправлены. С каждым последующим ребенком все лучше понимаешь, где и что было сказано и сделано не так».

Дмитрий и Елена воспитывают дочь Стефанию. В феврале 2018-го ей исполнится 18 лет.

На днях поклонники еще одной звездной пары озадачились. Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин выложили снимки с близнецами (здесь подробнее).