Экс-солистка «Ленинграда» прокомментировала развод Шнуровых

Новости России. Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган прокомментировала информацию о разводе Сергея и Матильды Шнуровых.
На неделе известный музыкант и лидер группы «Ленинград» рассказал о разводе на странице в Instagram.
«Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», – говорится в сообщении.
Своим мнением о громком событии с телеканалом «360°» поделилась Юлия Коган.
«Сочувствую. Конечно, такое могло быть. Все разводятся. Что они, не люди, что ли? Такими вещами обычно не шутят», – сказала Коган.
Сергей Шнуров и Елена Мозговая вступили в брак в 2010 году. Пара распалась через восемь лет.
Бывшая супруга Шнурова комментировать развод не стала.
«Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным» (здесь подробности).