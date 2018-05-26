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Экс-солистка «Ленинграда» прокомментировала развод Шнуровых

26 мая 2018 09:41
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Новости России. Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган прокомментировала информацию о разводе Сергея и Матильды Шнуровых.  

На неделе известный музыкант и лидер группы «Ленинград» рассказал о разводе на странице в Instagram.  

«Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», – говорится в сообщении.  

Своим мнением о громком событии с телеканалом «360°» поделилась Юлия Коган.  

«Сочувствую. Конечно, такое могло быть. Все разводятся. Что они, не люди, что ли? Такими вещами обычно не шутят», – сказала Коган.  

Сергей Шнуров и Елена Мозговая вступили в брак в 2010 году. Пара распалась через восемь лет.  

Бывшая супруга Шнурова комментировать развод не стала.  

«Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным» (здесь подробности).  

# Звезды # калейдоскоп # Юлия Коган # Сергей Шнуров # Елена Мозговая

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