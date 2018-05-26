Экс-солистка «Ленинграда» прокомментировала развод Шнуровых

Новости России. Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган прокомментировала информацию о разводе Сергея и Матильды Шнуровых.

На неделе известный музыкант и лидер группы «Ленинград» рассказал о разводе на странице в Instagram.

«Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», – говорится в сообщении.

Своим мнением о громком событии с телеканалом «360°» поделилась Юлия Коган.

«Сочувствую. Конечно, такое могло быть. Все разводятся. Что они, не люди, что ли? Такими вещами обычно не шутят», – сказала Коган.

Сергей Шнуров и Елена Мозговая вступили в брак в 2010 году. Пара распалась через восемь лет.

Бывшая супруга Шнурова комментировать развод не стала.