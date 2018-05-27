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Белорусская олимпийская чемпионка была замечена на Крите со сборной Швейцарии

27 мая 2018 13:24
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Новости Беларуси. Биатлонистку Надежду Скардино запечатлели на фото со сборной Швейцарии.  

Ранее на своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок с горным пейзажем.  

Белорусская олимпийская чемпионка была замечена на Крите со сборной Швейцарии-1

Фото: instagram.com/skardinon  

«Высоко-высоко в горах...», – написала Скардино.  

Белорусская спортсменка не уточняла, где именно был сделан снимок, но фанаты догадались, что это Крит. А недавно девушку увидели на фото со швейцарцами на межсезонном сборе.  

Белорусская олимпийская чемпионка была замечена на Крите со сборной Швейцарии-4

Фото: vk.com/bi_athlon  

Как сообщает Pressball.by, Надежда Скардино не пришла на установочный сбор женской команды Беларуси и пока не ответила, продолжит ли спортивную карьеру.  

Зимой 2018 года мы провели обзор Instagram-страницы Скардино.  

«Самый большой критик для спортсмена – это он сам» (здесь подробности).  

# Биатлон # калейдоскоп # Надежда Скардино

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