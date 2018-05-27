Белорусская олимпийская чемпионка была замечена на Крите со сборной Швейцарии

Ранее на своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок с горным пейзажем.

«Высоко-высоко в горах...», – написала Скардино.

Белорусская спортсменка не уточняла, где именно был сделан снимок, но фанаты догадались, что это Крит. А недавно девушку увидели на фото со швейцарцами на межсезонном сборе.