Белорусская олимпийская чемпионка была замечена на Крите со сборной Швейцарии

Новости Беларуси. Биатлонистку Надежду Скардино запечатлели на фото со сборной Швейцарии.
Ранее на своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок с горным пейзажем.
Новости Беларуси. Биатлонистку Надежду Скардино запечатлели на фото со сборной Швейцарии.
Ранее на своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок с горным пейзажем.
Фото: instagram.com/skardinon
«Высоко-высоко в горах...», – написала Скардино.
Белорусская спортсменка не уточняла, где именно был сделан снимок, но фанаты догадались, что это Крит. А недавно девушку увидели на фото со швейцарцами на межсезонном сборе.
Фото: vk.com/bi_athlon
Как сообщает Pressball.by, Надежда Скардино не пришла на установочный сбор женской команды Беларуси и пока не ответила, продолжит ли спортивную карьеру.
Зимой 2018 года мы провели обзор Instagram-страницы Скардино.
«Самый большой критик для спортсмена – это он сам» (здесь подробности).