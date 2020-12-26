Российская певица Монеточка вышла замуж

Новости России. Известная российская певица и автор песен Монеточка вышла замуж. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.
«Сегодня я вышла замуж», – коротко и ясно написала артистка.
Новости России. Известная российская певица и автор песен Монеточка вышла замуж. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.
«Сегодня я вышла замуж», – коротко и ясно написала артистка.
Фото: instagram.com/monetochkaliska
Публикацию исполнительница сопроводила фотографией, на которой показала обручальные кольца. Супругом Монеточки стал её саунд-продюсер Виктор Исаев. Поклонники удивились неожиданному событию, но быстро пришли в себя и поздравили молодожёнов.
Фото: instagram.com/monetochkaliska
Напомним, Монеточка стала популярна в 2016 году. Девушка публиковала композиции, которые исполняла под фортепиано. Широкую известность ей принёс альбом «Раскраски для взрослых».
Кстати, Монеточка сотрудничала с несколькими известными музыкантами. Например, с Би-2 в рамках проекта «Куртки Кобейна» (здесь подробности).