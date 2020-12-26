Российская певица Монеточка вышла замуж

Новости России. Известная российская певица и автор песен Монеточка вышла замуж. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram. «Сегодня я вышла замуж», – коротко и ясно написала артистка.

Фото: instagram.com/monetochkaliska

Публикацию исполнительница сопроводила фотографией, на которой показала обручальные кольца. Супругом Монеточки стал её саунд-продюсер Виктор Исаев. Поклонники удивились неожиданному событию, но быстро пришли в себя и поздравили молодожёнов.

Фото: instagram.com/monetochkaliska