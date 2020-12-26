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Российская певица Монеточка вышла замуж

26 декабря 2020 13:43
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Новости России. Известная российская певица и автор песен Монеточка вышла замуж. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram. 

«Сегодня я вышла замуж», – коротко и ясно написала артистка. 

Российская певица Монеточка вышла замуж -1

Фото: instagram.com/monetochkaliska 

Публикацию исполнительница сопроводила фотографией, на которой показала обручальные кольца. Супругом Монеточки стал её саунд-продюсер Виктор Исаев. Поклонники удивились неожиданному событию, но быстро пришли в себя и поздравили молодожёнов.

Российская певица Монеточка вышла замуж -4

Фото: instagram.com/monetochkaliska 

Напомним, Монеточка стала популярна в 2016 году. Девушка публиковала композиции, которые исполняла под фортепиано. Широкую известность ей принёс альбом «Раскраски для взрослых». 

Кстати, Монеточка сотрудничала с несколькими известными музыкантами. Например, с Би-2 в рамках проекта «Куртки Кобейна» (здесь подробности). 

# Звезды # калейдоскоп # Монеточка # Виктор Исаев # Фотофакт

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