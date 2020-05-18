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Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстаются после 6 лет брака?

18 мая 2020 16:31
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Новости России. Певица Полина Гагарина рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым. Об этом со ссылкой на близкое окружение артистов сообщает портал Super.ru. 

Утверждается, что пара не живёт вместе несколько месяцев, однако бракоразводный процесс ещё не начат. Также Гагарина и Исхаков не подтвердили и не опровергли информацию о расставании на своих страницах в Instagram. 

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстаются после 6 лет брака?-1

Фото: instagram.com/isxakov 

Согласно данным портала, исполнительница осуществляет свою артистическую деятельность через ООО «Полина Гагарина». Ранее организацию возглавлял Исхаков, но примерно три недели назад он был уволен. 

Напомним, Дмитрий и Полина начали встречаться в 2013 году, через год они зарегистрировали свои отношения.

В 2017 году у супругов родилась дочь – здесь подробнее

# Звезды # калейдоскоп # Полина Гагарина # Дмитрий Исхаков # Фотофакт

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