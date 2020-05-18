Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстаются после 6 лет брака?
Новости России. Певица Полина Гагарина рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым. Об этом со ссылкой на близкое окружение артистов сообщает портал Super.ru.
Утверждается, что пара не живёт вместе несколько месяцев, однако бракоразводный процесс ещё не начат. Также Гагарина и Исхаков не подтвердили и не опровергли информацию о расставании на своих страницах в Instagram.
Фото: instagram.com/isxakov
Согласно данным портала, исполнительница осуществляет свою артистическую деятельность через ООО «Полина Гагарина». Ранее организацию возглавлял Исхаков, но примерно три недели назад он был уволен.
Напомним, Дмитрий и Полина начали встречаться в 2013 году, через год они зарегистрировали свои отношения.
В 2017 году у супругов родилась дочь – здесь подробнее.