Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстаются после 6 лет брака?

Утверждается, что пара не живёт вместе несколько месяцев, однако бракоразводный процесс ещё не начат. Также Гагарина и Исхаков не подтвердили и не опровергли информацию о расставании на своих страницах в Instagram.

Новости России. Певица Полина Гагарина рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым. Об этом со ссылкой на близкое окружение артистов сообщает портал Super.ru.

Согласно данным портала, исполнительница осуществляет свою артистическую деятельность через ООО «Полина Гагарина». Ранее организацию возглавлял Исхаков, но примерно три недели назад он был уволен.

Напомним, Дмитрий и Полина начали встречаться в 2013 году, через год они зарегистрировали свои отношения.