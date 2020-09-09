«Он лечит болезни глаз». Показываем необычный колодец в Синявке

О необычном колодце в агрогородке Синявка рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Одно из не новых, но уникальных мест Синявки – колодец. Для сторожилов это место наполнено доброй энергией, способной помочь при недугах, поэтому сюда со всех краев съезжаются люди – проверить, правду ли говорит старинная легенда. 9-метровая мельница и необычный сквер для отдыха. Как преобразился агрогородок Синявка к «Дожинкам»

Алла Сенькевич, председатель Синявского сельисполкома:

Наш родник обладает очень целебными свойствами. Говорят сторожилы, что он лечит болезни глаз, поэтому у нас всегда многолюдно. Вода здесь чистая, прохладная, родниковая.

Население агрогородока – около полутора тысяч человек. И каждый из жителей принял в благоустройстве непосредственное участие. Кто-то привел в порядок дом, кто-то помог транспортом. Даже доброе слово – уже вклад в общее дело. Организации помогли выкрасить почти две тысячи погонных метров существующего забора и установить еще 140 – нового. Интересно, что даже погода благоприятствовала поведению праздника: тучи, которые ходили над Синявкой, так и не распугали гостей, возможно, их прогнали светлыми улыбками, ведь посмотреть было на что. Для детей и вовсе подготовили настоящий праздник.

Алла Сенькевич:

Приезжали из Лиды, Несвижа, наши клетчане и даже люди из Минска, чтобы выставить вот те развлечения для наших деток. Клецкий агросервис закупил две бочки кваса, квасом угощали бесплатно. Совхоз Секеричский привез для угощения груши. Дети подходили в перерыве и угощались этими грушами. Были горки, батуты, была сладкая вата, были паровозики из уточек. Я думаю, что когда-нибудь они вспомнят, что в Синявке на «Дожинках» их на паровозике из уточек катали по нашему школьному стадиону.

Постарались здесь сохранить и память об исторических событиях, чтобы гости могли узнать для себя много нового. Так, в агрогородке есть уникальный памятник. Он посвящен событиям Первой мировой войны, когда здесь на железнодорожной станции взорвали поезд с сестрами милосердия, остановившийся, чтобы помочь раненным солдатам.

Алла Сенькевич:

Крест, который здесь находится, ему 100 лет. Мы его сохранили. Будучи еще школьницей, я ходила и ухаживала за этим памятным местом, которое было у нас далеко за пределами деревни, потому что именно там были захоронены сестры милосердия. И муж одной из сестер милосердия из-за своей верности и любви к своей жене ни разу так и не женился. В свое время он перезахоронил останки сестер милосердия в Москве на Новодевичьем кладбище. Поэтому это место – знак скорби и памяти.