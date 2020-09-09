«Он лечит болезни глаз». Показываем необычный колодец в Синявке
О необычном колодце в агрогородке Синявка рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Одно из не новых, но уникальных мест Синявки – колодец. Для сторожилов это место наполнено доброй энергией, способной помочь при недугах, поэтому сюда со всех краев съезжаются люди – проверить, правду ли говорит старинная легенда.
9-метровая мельница и необычный сквер для отдыха. Как преобразился агрогородок Синявка к «Дожинкам»
Алла Сенькевич, председатель Синявского сельисполкома:
Наш родник обладает очень целебными свойствами. Говорят сторожилы, что он лечит болезни глаз, поэтому у нас всегда многолюдно. Вода здесь чистая, прохладная, родниковая.
Население агрогородока – около полутора тысяч человек. И каждый из жителей принял в благоустройстве непосредственное участие. Кто-то привел в порядок дом, кто-то помог транспортом. Даже доброе слово – уже вклад в общее дело. Организации помогли выкрасить почти две тысячи погонных метров существующего забора и установить еще 140 – нового. Интересно, что даже погода благоприятствовала поведению праздника: тучи, которые ходили над Синявкой, так и не распугали гостей, возможно, их прогнали светлыми улыбками, ведь посмотреть было на что. Для детей и вовсе подготовили настоящий праздник.
Алла Сенькевич:
Приезжали из Лиды, Несвижа, наши клетчане и даже люди из Минска, чтобы выставить вот те развлечения для наших деток. Клецкий агросервис закупил две бочки кваса, квасом угощали бесплатно. Совхоз Секеричский привез для угощения груши. Дети подходили в перерыве и угощались этими грушами. Были горки, батуты, была сладкая вата, были паровозики из уточек. Я думаю, что когда-нибудь они вспомнят, что в Синявке на «Дожинках» их на паровозике из уточек катали по нашему школьному стадиону.
Постарались здесь сохранить и память об исторических событиях, чтобы гости могли узнать для себя много нового. Так, в агрогородке есть уникальный памятник. Он посвящен событиям Первой мировой войны, когда здесь на железнодорожной станции взорвали поезд с сестрами милосердия, остановившийся, чтобы помочь раненным солдатам.
Алла Сенькевич:
Крест, который здесь находится, ему 100 лет. Мы его сохранили. Будучи еще школьницей, я ходила и ухаживала за этим памятным местом, которое было у нас далеко за пределами деревни, потому что именно там были захоронены сестры милосердия. И муж одной из сестер милосердия из-за своей верности и любви к своей жене ни разу так и не женился. В свое время он перезахоронил останки сестер милосердия в Москве на Новодевичьем кладбище. Поэтому это место – знак скорби и памяти.
Мы когда уже устанавливали этот знак, многие подходили, говорили: «Очень красиво». Потом людей почему-то смутили вот эти камни, которые под крестом. Но это должно быть обязательно, потому что это символ того, чтобы крест держится на них. Точно так и колокол, он не звонит, но в наших сердцах и душах, в душах наших синевчан, во всех проезжих он как бы отголоском идет о тех событиях, которые проходили в частности и у нас на территории Синявки, на территории нашего сельского совета, в честь памяти о сестрах милосердия.
Через историю и память на празднике жителям напомнили о важном. К слову, погуляли хорошо. Была организована чудесная концертная программа. Каждое хозяйство выставляло свои подворья. Не обошлось и без обязательной для «Дожинок» выставки снопов.