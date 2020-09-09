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Защищайте гаджет от перегрева и старайтесь не разряжать «в ноль». Как продлить срок службы телефона

09 сентября 2020 09:39
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Стандартный срок службы смартфона – два года, но можно продлить жизнь гаджету до четырех лет. Удалять лишние приложения, чистить кеш, вовремя обновлять систему – и телефон прослужит долго.

Владислав Кунейко:
В целом вопросов по работе с телефоном у меня никаких нет, единственное, это память. Мне ее вечно не хватает, так как я работаю с видео. И чтобы как-то освободить телефон, я загружаю ненужную информацию в облачное хранилище.

Защищайте гаджет от перегрева и старайтесь не разряжать «в ноль». Как продлить срок службы телефона-1

Страшный кошмар любого владельца смартфона – разбитый экран. 70% поломок техники – механические повреждения дисплея, поэтому надеваем «броню». Стекло лучше брать средней ценовой категории.

Владислав Кунейко:
Как только я купил телефон, я его сразу носил без защитного стекла и зря, потому что у меня активная работа, я постоянно бегаю, телефон постоянно выпадает и царапается.

Защищайте гаджет от перегрева и старайтесь не разряжать «в ноль». Как продлить срок службы телефона-4

Андрей Куликовский, директор магазина мобильных устройств:
Самое главное, чтобы оно клеилось по полному экрану, защищало абсолютно весь экран. В любом случае любое стекло, какой бы оно ни было толщины или прочности, оно не защищает телефон на все 100%. Поэтому при наклейке защитного стекла, очень важно подобрать правильный чехол.

Защищайте гаджет от перегрева и старайтесь не разряжать «в ноль». Как продлить срок службы телефона-7

Что еще мы можем сделать? Правильно использовать батарею.

Андрей Куликовский:
Если раньше все аккумуляторы в основном были литий-полимерными, которые надо было три первых раза зарядить, а потом разрядить – этого уже в новых устройствах делать не надо.

Защищайте гаджет от перегрева и старайтесь не разряжать «в ноль». Как продлить срок службы телефона-10

И, внимание, ставим телефон на большой цикл зарядки.

Андрей Куликовский:
Любое устройство в среднем рассчитано на 500 циклов зарядки, соответственно, как вы их используете, это зависит от вас. И ни в коем случае не используйте не сертифицированные зарядки.

Защищайте гаджет от перегрева и старайтесь не разряжать «в ноль», так вы продлите жизнь батареи на 2-3 года.

Защищайте гаджет от перегрева и старайтесь не разряжать «в ноль». Как продлить срок службы телефона-13

А что делать, если телефон упал в воду? Лайфхак из интернета – рис. Но, чтобы вернуть устройство к жизни, понадобится каждую деталь сушить отдельно. В домашних условиях сделать это сложно, есть вариант – сушка феном. Эксперты уверяют – не выйдет. Закон физики: питание и вода дают окись, как следствие – выгорают контакты.

Защищайте гаджет от перегрева и старайтесь не разряжать «в ноль». Как продлить срок службы телефона-16

Андрей Куликовский:
В любое современное устройство уже производителем встроены свои антивирусные программы, лучше которых не бывает.

С осторожностью стоит относиться и к сторонним платежным мобильным приложениям.

Владислав Кунейко:
Что касается бесконтактных платежей, то я пользуюсь только теми, которые предусмотрены заводским программным обеспечением. Сторонние программы я стараюсь не ставить, так как есть мнение, что они ненадежны. И проверять я это не хочу.

Защищайте гаджет от перегрева и старайтесь не разряжать «в ноль». Как продлить срок службы телефона-19

А вот обновлять систему следует регулярно.

Андрей Куликовский:
Всегда делайте обновление, производитель сам знает ошибки и недочеты своего устройства и, соответственно, этим он исправляет.

И еще плюсы обновлений: аккумулятор и процессор становятся выносливее, никакой надоедливой всплывающей рекламы и смартфон не будет тормозить. А раз в год несем телефон в сервис на профессиональную чистку, специалисты продуют систему охлаждения, что в дальнейшем позволит избежать дорогих поломок.

# Мобильный телефон # калейдоскоп # Владислав Кунейко # Андрей Куликовский # Вероника Кудринецкая # Видеофакт # Полезные советы

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