Защищайте гаджет от перегрева и старайтесь не разряжать «в ноль». Как продлить срок службы телефона

Стандартный срок службы смартфона – два года, но можно продлить жизнь гаджету до четырех лет. Удалять лишние приложения, чистить кеш, вовремя обновлять систему – и телефон прослужит долго. Владислав Кунейко:

В целом вопросов по работе с телефоном у меня никаких нет, единственное, это память. Мне ее вечно не хватает, так как я работаю с видео. И чтобы как-то освободить телефон, я загружаю ненужную информацию в облачное хранилище.

Страшный кошмар любого владельца смартфона – разбитый экран. 70% поломок техники – механические повреждения дисплея, поэтому надеваем «броню». Стекло лучше брать средней ценовой категории. Владислав Кунейко:

Как только я купил телефон, я его сразу носил без защитного стекла и зря, потому что у меня активная работа, я постоянно бегаю, телефон постоянно выпадает и царапается.

Андрей Куликовский, директор магазина мобильных устройств:

Самое главное, чтобы оно клеилось по полному экрану, защищало абсолютно весь экран. В любом случае любое стекло, какой бы оно ни было толщины или прочности, оно не защищает телефон на все 100%. Поэтому при наклейке защитного стекла, очень важно подобрать правильный чехол.

Что еще мы можем сделать? Правильно использовать батарею. Андрей Куликовский:

Если раньше все аккумуляторы в основном были литий-полимерными, которые надо было три первых раза зарядить, а потом разрядить – этого уже в новых устройствах делать не надо.

И, внимание, ставим телефон на большой цикл зарядки. Андрей Куликовский:

Любое устройство в среднем рассчитано на 500 циклов зарядки, соответственно, как вы их используете, это зависит от вас. И ни в коем случае не используйте не сертифицированные зарядки. Защищайте гаджет от перегрева и старайтесь не разряжать «в ноль», так вы продлите жизнь батареи на 2-3 года.

А что делать, если телефон упал в воду? Лайфхак из интернета – рис. Но, чтобы вернуть устройство к жизни, понадобится каждую деталь сушить отдельно. В домашних условиях сделать это сложно, есть вариант – сушка феном. Эксперты уверяют – не выйдет. Закон физики: питание и вода дают окись, как следствие – выгорают контакты.

Андрей Куликовский:

В любое современное устройство уже производителем встроены свои антивирусные программы, лучше которых не бывает. С осторожностью стоит относиться и к сторонним платежным мобильным приложениям. Владислав Кунейко:

Что касается бесконтактных платежей, то я пользуюсь только теми, которые предусмотрены заводским программным обеспечением. Сторонние программы я стараюсь не ставить, так как есть мнение, что они ненадежны. И проверять я это не хочу.