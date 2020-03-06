Как мир устроен на самом деле. Девять фотографий, которые откроют вам глаза

Взрослые люди не так часто удивляются тому, как устроен мир. Способность удивляться и восхищаться, которая есть в детстве, постепенно исчезает. Впрочем, это совсем не значит, что человек полностью во всём разобрался.

Мы собрали девять фотографий, которые способны открыть что-то новое почти любому человеку.