Как мир устроен на самом деле. Девять фотографий, которые откроют вам глаза
Взрослые люди не так часто удивляются тому, как устроен мир. Способность удивляться и восхищаться, которая есть в детстве, постепенно исчезает. Впрочем, это совсем не значит, что человек полностью во всём разобрался.
Мы собрали девять фотографий, которые способны открыть что-то новое почти любому человеку.
Фото: instagram.com/kuyakim_atienza
Фото: reddit.com/user/JiveMonkey
Наконечник иглы для подкожных инъекций, клык гадюки, клык паука, жало скорпиона
Фото: pikabu.ru / Geekabu
Фото: pikabu.ru / Geekabu
Фото: reddit.com/user/Zig-Zag
F/A-18 Hornet преодолевает звуковой барьер
Фото: Keystone via AP Photo
Противопожарная полоса в действии
Фото: reddit.com/user/hypersonicelf
Левый нож когда-то был таким же, как правый
Фото: reddit.com/user/poopyflavouredlolly
Фото: reddit.com/user/ellentriek
Кстати, ранее мы собрали несколько снимков, показывающих важные моменты в жизни людей. Взглянуть на фото можно здесь.