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Как мир устроен на самом деле. Девять фотографий, которые откроют вам глаза

06 марта 2020 14:14
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Взрослые люди не так часто удивляются тому, как устроен мир. Способность удивляться и восхищаться, которая есть в детстве, постепенно исчезает. Впрочем, это совсем не значит, что человек полностью во всём разобрался. 

Мы собрали девять фотографий, которые способны открыть что-то новое почти любому человеку. 

Как мир устроен на самом деле. Девять фотографий, которые откроют вам глаза-1

Фото: instagram.com/kuyakim_atienza 

Как мир устроен на самом деле. Девять фотографий, которые откроют вам глаза-3

Фото: reddit.com/user/JiveMonkey 

Наконечник иглы для подкожных инъекций, клык гадюки, клык паука, жало скорпиона 

Как мир устроен на самом деле. Девять фотографий, которые откроют вам глаза-6

Фото: pikabu.ru / Geekabu 

Как мир устроен на самом деле. Девять фотографий, которые откроют вам глаза-8

Фото: pikabu.ru / Geekabu 

Весенний, летний, и осенний мёд 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий 

Как мир устроен на самом деле. Девять фотографий, которые откроют вам глаза-11

Фото: reddit.com/user/Zig-Zag 

F/A-18 Hornet преодолевает звуковой барьер 

Как мир устроен на самом деле. Девять фотографий, которые откроют вам глаза-14

Фото: Keystone via AP Photo 

Противопожарная полоса в действии 

Как мир устроен на самом деле. Девять фотографий, которые откроют вам глаза-17

Фото: reddit.com/user/hypersonicelf 

Левый нож когда-то был таким же, как правый 

Как мир устроен на самом деле. Девять фотографий, которые откроют вам глаза-20

Фото: reddit.com/user/poopyflavouredlolly 

Как мир устроен на самом деле. Девять фотографий, которые откроют вам глаза-22

Фото: reddit.com/user/ellentriek 

Кстати, ранее мы собрали несколько снимков, показывающих важные моменты в жизни людей. Взглянуть на фото можно здесь

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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