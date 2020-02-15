Лампа, разделочная доска, половник. Девять забавных вещей, которые захочется купить

Импульсивные покупки склонен совершать почти каждый человек. Многие люди способны сдерживать эту привычку, а кто-то вовсе не носит с собой много наличности, чтобы её не тратить. Впрочем, теперь всё чаще люди оплачивают покупки банковской карточкой, что несколько усложняет экономию.

Хотя стоит признать, что порой можно позволить себе маленькие слабости. Ведь это так приятно – купить что-то красивое. Вот девять примеров вещей, при виде которых будет сложно удержаться от импульсивной покупки.

«Неудобно». Дизайнер из Афин создаёт предметы, которыми неудобно пользоваться