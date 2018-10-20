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«Неудобно». Дизайнер из Афин создаёт предметы, которыми неудобно пользоваться

20 октября 2018 12:38
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Новости Греции. Дизайнер и архитектор из Афин Катерина Кампрани на протяжении нескольких лет создаёт коллекцию парадоксально неудобных вещей.  

На своём сайте женщина рассказывает, что она придумала проект «Неудобно» в 2011 году, когда не смогла выучиться на дизайнера, точнее, сама решила прекратить обучение.  

«Неудобно». Дизайнер из Афин создаёт предметы, которыми неудобно пользоваться-1

Своей целью Катерина поставила переосмысление и изменение предметов, которыми люди пользуются ежедневно. Она делает их неудобными, чтобы рассмешить.  

Ещё одна цель – помочь людям понять, насколько сложно обычное взаимодействие с привычными вещами.  

«Неудобно». Дизайнер из Афин создаёт предметы, которыми неудобно пользоваться-4

Странные изделия Кампрани всё же приобрели популярность, и некоторые люди захотели купить их. Женщина организовала небольшой магазин, но там пока есть только миниатюры, поскольку, по её словам, предметы изготавливаются вручную, что довольно сложно.  

«Неудобно». Дизайнер из Афин создаёт предметы, которыми неудобно пользоваться-7

Однако Катерина настроена оптимистично. Она тратит свои сбережения на создание прототипов и спрашивает: «Что бы это был за мир, если бы в нём не было неудобных вещей?».  

Ещё один запоминающийся предмет искусства был создан в Гомеле. 

Парень два дня выкладывал шишками портрет своей девушки – здесь подробнее.  

Информация и фотографии взяты с сайта theuncomfortable.com.  

# Дизайн # калейдоскоп # Катерина Кампрани # Фотофакт

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