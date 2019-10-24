Забавно и необычно. Семь примеров, когда создатели подошли к своему творению с воображением
Иногда, глядя на определённые вещи, невольно начинаешь задумываться: и кто только придумал такое? Мышление творческих людей не всегда поддаётся объяснению, поэтому остаётся или ворчать, или реагировать с улыбкой.
Мы нашли несколько фотографий, авторы которых решили поделиться необычными дизайнерскими задумками. Предлагаем взглянуть и вам.
Проектор, который выдвигается из потолка
Фото: reddit.com/user/NateSpyder
Вилка и ложка в одном флаконе
Фото: reddit.com/user/FreePress93
Транспортный конус на территории буддийского храма в Японии
Фото: reddit.com/user/prgkr7
Отверстие в стеклянной двери, чтобы можно было настроить воду в душе, не стоя под холодной водой
Фото: reddit.com/user/donkeydougie
Туалет для собак в аэропорту
Фото: reddit.com/user/Nikesugar
Ограждение с цепями, столбы которого сделаны в виде цепей
Фото: reddit.com/user/needanaccountqe8eyw
Носки с противоскользящим покрытием
Фото: reddit.com/user/Galhaar
Кстати, год и четыре дня назад мы рассказывали про дизайнера из Афин, которая поставила себе целью создать по-настоящему неудобные вещи.
Получилось у неё вполне неплохо – здесь подробности.