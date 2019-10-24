Забавно и необычно. Семь примеров, когда создатели подошли к своему творению с воображением

Иногда, глядя на определённые вещи, невольно начинаешь задумываться: и кто только придумал такое? Мышление творческих людей не всегда поддаётся объяснению, поэтому остаётся или ворчать, или реагировать с улыбкой. Мы нашли несколько фотографий, авторы которых решили поделиться необычными дизайнерскими задумками. Предлагаем взглянуть и вам. Проектор, который выдвигается из потолка

Фото: reddit.com/user/NateSpyder

Вилка и ложка в одном флаконе

Фото: reddit.com/user/FreePress93

Транспортный конус на территории буддийского храма в Японии

Фото: reddit.com/user/prgkr7

Отверстие в стеклянной двери, чтобы можно было настроить воду в душе, не стоя под холодной водой

Фото: reddit.com/user/donkeydougie

Туалет для собак в аэропорту

Фото: reddit.com/user/Nikesugar

Ограждение с цепями, столбы которого сделаны в виде цепей

Фото: reddit.com/user/needanaccountqe8eyw

Носки с противоскользящим покрытием

Фото: reddit.com/user/Galhaar