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Забавно и необычно. Семь примеров, когда создатели подошли к своему творению с воображением

24 октября 2019 17:16
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Иногда, глядя на определённые вещи, невольно начинаешь задумываться: и кто только придумал такое? Мышление творческих людей не всегда поддаётся объяснению, поэтому остаётся или ворчать, или реагировать с улыбкой.

Мы нашли несколько фотографий, авторы которых решили поделиться необычными дизайнерскими задумками. Предлагаем взглянуть и вам.

Проектор, который выдвигается из потолка

Забавно и необычно. Семь примеров, когда создатели подошли к своему творению с воображением-1

Фото: reddit.com/user/NateSpyder

Вилка и ложка в одном флаконе

Забавно и необычно. Семь примеров, когда создатели подошли к своему творению с воображением-4

Фото: reddit.com/user/FreePress93

Транспортный конус на территории буддийского храма в Японии

Забавно и необычно. Семь примеров, когда создатели подошли к своему творению с воображением-7

Фото: reddit.com/user/prgkr7

Отверстие в стеклянной двери, чтобы можно было настроить воду в душе, не стоя под холодной водой

Забавно и необычно. Семь примеров, когда создатели подошли к своему творению с воображением-10

Фото: reddit.com/user/donkeydougie

Туалет для собак в аэропорту

Забавно и необычно. Семь примеров, когда создатели подошли к своему творению с воображением-13

Фото: reddit.com/user/Nikesugar

Ограждение с цепями, столбы которого сделаны в виде цепей

Забавно и необычно. Семь примеров, когда создатели подошли к своему творению с воображением-16

Фото: reddit.com/user/needanaccountqe8eyw

Носки с противоскользящим покрытием

Забавно и необычно. Семь примеров, когда создатели подошли к своему творению с воображением-19

Фото: reddit.com/user/Galhaar

Кстати, год и четыре дня назад мы рассказывали про дизайнера из Афин, которая поставила себе целью создать по-настоящему неудобные вещи.

Получилось у неё вполне неплохо – здесь подробности.

# Дизайн # калейдоскоп # Фотофакт

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