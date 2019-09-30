От 18 и до 40 лет. В каком возрасте дети съезжают от родителей в разных странах

Жизнь так устроена, что сперва ты рождаешься малышом, потом вырастаешь, иногда заводишь свою семью и создаёшь новую жизнь. И вот эта новая жизнь в лице сына/дочери рано или поздно уходит из дома.

Время начала самостоятельной жизни сильно разнится в зависимости от страны и традиций семьи. На этот счёт есть одно хорошее высказывание.

«– Однажды и птенец улетает из гнезда.

– Ты не птенец, ты – крыса. Мы не бросаем свои гнёзда, мы расширяем их», – цитата из мультфильма «Рататуй».

Мы решили выяснить, когда дети покидают отчий дом в разных странах.

«Не позволил ему есть кошачью еду». Родители рассказали, почему их дети могут расплакаться – смешные истории

Филиппины, до 40 лет

В культуре этой страны принято жить вместе с семьёй. Мужчины зачастую приводят в дом невесту, хотя там уже живут их родители, братья и сёстры. Как и во всех остальных случаях, важную роль играет экономический фактор.