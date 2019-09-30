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Стало известно, чем опасно стирать вещи в экономном режиме

30 сентября 2019 16:46
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Новости Германии. В одной из больниц немецкого города Бонн долгое время была эпидемия. Медработники не могли понять причину и обратились за помощью к учёным.

Как сообщает MedicalXpress, ответ удалось найти, когда исследователи изучили одежду пациентов и стиральные машины. Выяснилось, что в ёмкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины обитают бактерии, которые близки к возбудителям пневмонии.

Учёные пояснили, что в режиме экономной стирки данные микроорганизмы не уничтожаются. В итоге человек носит не полностью чистую одежду.

Исследователи добавили, что нельзя использовать режим экономной стирки, если в доме живут люди с хроническими инфекциями или незаживающими ранами.

Чтобы избежать распространения опасных патогенов, стирать нужно при высоких температурах и с использованием качественных дезинфицирующих средств.

Ранее мы рассказывали о том, что на кухонных полотенцах обитают бактерии.

Какие болезни они могут вызвать – читайте здесь.

# Ученые # калейдоскоп

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