«У нас отношения, как у отца с сыном». Димаш рассказал о сотрудничестве с Игорем Крутым
Новости Казахстана. Знаменитый певец из Казахстана Димаш Кудайберген рассказал о своих взаимоотношениях с композитором Игорем Яковлевичем. Они встретились в выпуске программы «Привет, Андрей!», посвящённом юбилею Крутого.
По словам Димаша, всё началось ещё в младших классах. Тогда он приходил домой после школы, смотрел на выступления Игоря Яковлевича, восхищался и завидовал тем, кто сотрудничал с ним.
Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
Певец начал набирать популярность, когда стал победителем Гран-при Славянского базара в Витебске. В 2017 году Димаш приобрёл вдвое больше поклонников после участия в китайском шоу «Singer».
Затем исполнителю начали поступать предложения от продюсеров, которые приглашали петь в России, однако Димаш и его команда планировали строить карьеру артиста в другом направлении.
«Потом мы познакомились с Игорем Яковлевичем, у меня сердце стучит прям нереально, это была вообще жесть. У него такая энергетика!», – описывает свои впечатления казахский певец.
Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
Исполнитель и композитор сразу нашли общий язык. По словам Димаша, у них отношения, как у отца с сыном.
«Я могу рассказать все свои секреты, потому что доверяю. У нас очень тёплые отношения, у нас никогда не было каких-либо разногласий», – добавил артист.
В конце своего рассказа Димаш отметил, что для певца любого уровня большая удача, если Крутой пишет для него песни.
Напомним, 29 июля Игорь Крутой отпраздновал своё 65-летние.
В честь его дня рождения мы решили в 13 фотографиях показать, как менялся певец и продюсер – здесь подробнее.