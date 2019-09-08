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«У нас отношения, как у отца с сыном». Димаш рассказал о сотрудничестве с Игорем Крутым

08 сентября 2019 09:18
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Новости Казахстана. Знаменитый певец из Казахстана Димаш Кудайберген рассказал о своих взаимоотношениях с композитором Игорем Яковлевичем. Они встретились в выпуске программы «Привет, Андрей!», посвящённом юбилею Крутого.

По словам Димаша, всё началось ещё в младших классах. Тогда он приходил домой после школы, смотрел на выступления Игоря Яковлевича, восхищался и завидовал тем, кто сотрудничал с ним.

«У нас отношения, как у отца с сыном». Димаш рассказал о сотрудничестве с Игорем Крутым-1

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Певец начал набирать популярность, когда стал победителем Гран-при Славянского базара в Витебске. В 2017 году Димаш приобрёл вдвое больше поклонников после участия в китайском шоу «Singer».

Затем исполнителю начали поступать предложения от продюсеров, которые приглашали петь в России, однако Димаш и его команда планировали строить карьеру артиста в другом направлении.

«Потом мы познакомились с Игорем Яковлевичем, у меня сердце стучит прям нереально, это была вообще жесть. У него такая энергетика!», – описывает свои впечатления казахский певец.

«У нас отношения, как у отца с сыном». Димаш рассказал о сотрудничестве с Игорем Крутым-4

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Исполнитель и композитор сразу нашли общий язык. По словам Димаша, у них отношения, как у отца с сыном.

«Я могу рассказать все свои секреты, потому что доверяю. У нас очень тёплые отношения, у нас никогда не было каких-либо разногласий», – добавил артист.

В конце своего рассказа Димаш отметил, что для певца любого уровня большая удача, если Крутой пишет для него песни.

Напомним, 29 июля Игорь Крутой отпраздновал своё 65-летние.

В честь его дня рождения мы решили в 13 фотографиях показать, как менялся певец и продюсер – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Игорь Крутой # Димаш Кудайберген # Видеофакт

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