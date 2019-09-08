«У нас отношения, как у отца с сыном». Димаш рассказал о сотрудничестве с Игорем Крутым

Новости Казахстана. Знаменитый певец из Казахстана Димаш Кудайберген рассказал о своих взаимоотношениях с композитором Игорем Яковлевичем. Они встретились в выпуске программы «Привет, Андрей!», посвящённом юбилею Крутого. По словам Димаша, всё началось ещё в младших классах. Тогда он приходил домой после школы, смотрел на выступления Игоря Яковлевича, восхищался и завидовал тем, кто сотрудничал с ним.

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Певец начал набирать популярность, когда стал победителем Гран-при Славянского базара в Витебске. В 2017 году Димаш приобрёл вдвое больше поклонников после участия в китайском шоу «Singer». Затем исполнителю начали поступать предложения от продюсеров, которые приглашали петь в России, однако Димаш и его команда планировали строить карьеру артиста в другом направлении. «Потом мы познакомились с Игорем Яковлевичем, у меня сердце стучит прям нереально, это была вообще жесть. У него такая энергетика!», – описывает свои впечатления казахский певец.

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash