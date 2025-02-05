Диетологи перечислили шесть основных правил для похудения

Диетологи озвучили шесть основных правил, которые помогут избавиться от лишнего веса без колоссальных усилий. Рекомендации специалистов в области диетологии Рональда Смита и Билла Брэдли приводит издание Eat This, Not That!

Диетологи считают, что строгие диеты и контроль за каждым употребленным куском еды для желающих избавиться от лишнего веса слишком изнурительны. В качестве альтернативного варианта они предлагают комплексный подход, который как раз и включает в себя шесть простых правил.

Первое. Пить больше воды. Стакан жидкости перед едой поможет скорее насытиться и избежать переедания.

Второе. Сохранение легкого ощущения голода на протяжении дня — также эффективный пункт в комплексе мер для борьбы с лишним весом.

Третье. Не считать калории! Самое главное — приложить максимум усилий, чтобы просто не переедать.

Четвертое. Заменить что-то сладкое во второй половине дня, например, на яблоки. Этот фрукт можно употреблять в пищу в качестве перекуса после обеда.

Пятое. Очень важно не пропускать завтраки. Объясняется это тем, что когда организм продолжительное время остается без еды, он начинает откладывать жир про запас.

Шестое. Диетологи рекомендуют во время приема пищи использовать тарелки поменьше. Так визуально небольшое количество еды может выглядеть как порция большого размера. Наш мозг оценит этот трюк и далее даст сигнал организму.

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