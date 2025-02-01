Кратковременный снег и слабый гололед – какая погода ожидается в Беларуси на неделе

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Преобладающее влияние на погодные условия в стране будут оказывать неустойчивые воздушные массы арктического происхождения, распространяющиеся с севера Европы. В результате чего температурный фон приблизится к среднемноголетним значениям.

По ночам прогнозируется 0…-8, иногда при прояснениях температура будет понижаться до -9…-13, днем ожидается -5…+2. Местами ожидается кратковременный снег, мокрый снег и образование небольшого снежного покрова. В отдельных районах страны прогнозируется слабый гололед. На дорогах республики местами гололедица.

Подробный прогноз погоды по областям: