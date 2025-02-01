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Кратковременный снег и слабый гололед – какая погода ожидается в Беларуси на неделе

01 февраля 2025 15:38
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ. 

Кратковременный снег и слабый гололед – какая погода ожидается в Беларуси на неделе-2

Преобладающее влияние на погодные условия в стране будут оказывать неустойчивые воздушные массы арктического происхождения, распространяющиеся с севера Европы.  В результате чего температурный фон приблизится к среднемноголетним значениям. 

По ночам прогнозируется 0…-8, иногда при прояснениях температура будет понижаться до -9…-13, днем ожидается -5…+2. Местами ожидается кратковременный снег, мокрый снег и образование небольшого снежного покрова. В отдельных районах страны прогнозируется слабый гололед. На дорогах республики местами гололедица. 

Подробный прогноз погоды по областям:

Кратковременный снег и слабый гололед – какая погода ожидается в Беларуси на неделе-4
Кратковременный снег и слабый гололед – какая погода ожидается в Беларуси на неделе-5
Кратковременный снег и слабый гололед – какая погода ожидается в Беларуси на неделе-6
Кратковременный снег и слабый гололед – какая погода ожидается в Беларуси на неделе-7
Кратковременный снег и слабый гололед – какая погода ожидается в Беларуси на неделе-8
Кратковременный снег и слабый гололед – какая погода ожидается в Беларуси на неделе-9
# Погода в Беларуси

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