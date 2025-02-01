Прямой эфир

В Риме ожидается +14, с дождем, а в Москве +1 – погода в Европе

01 февраля 2025 15:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ. 

В Риме ожидается +14, с дождем, а в Москве +1 – погода в Европе-2

В столице Франции синоптики погоду с переменной облачностью, без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +6 градусов. В Вене облачно, +3, пройдет дождь и мокрый снег. В Риме ожидается +14 с дождем. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +10 градусов. В Испанской столице возможен кратковременный дождь. 

В Болгарии в дневные часы столбики термометров поднимутся до +10. Без дождя на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +9. 15 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах, с переменной облачностью, без существенных осадков. 

Перенесемся в Прибалтику. В Риге облачно, пройдет мокрый снег, ожидается до 0 в дневные часы. В Вильнюсе +1, облачно, также не обойдется без осадков. В Варшаве облачно с прояснениями, столбики термометров поднимутся до +2. Также +2 в Киеве, облачно, без дождя. В Москве +1, пройдет небольшой мокрый снег.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
В Мадриде до +9 градусов, а в Москве до -4 – погода в Европе на неделю
04 января 2025 14:46

В Мадриде до +9 градусов, а в Москве до -4 – погода в Европе на неделю

Мокрый снег и дождь – какая погода ожидается в Беларуси на неделе
04 января 2025 14:45

Мокрый снег и дождь – какая погода ожидается в Беларуси на неделе

Brain rot. Оксфордский словарь объявил слово 2024 года
02 декабря 2024 09:58

Brain rot. Оксфордский словарь объявил слово 2024 года