В Риме ожидается +14, с дождем, а в Москве +1 – погода в Европе

В столице Франции синоптики погоду с переменной облачностью, без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +6 градусов. В Вене облачно, +3, пройдет дождь и мокрый снег. В Риме ожидается +14 с дождем. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +10 градусов. В Испанской столице возможен кратковременный дождь.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров поднимутся до +10. Без дождя на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +9. 15 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах, с переменной облачностью, без существенных осадков.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге облачно, пройдет мокрый снег, ожидается до 0 в дневные часы. В Вильнюсе +1, облачно, также не обойдется без осадков. В Варшаве облачно с прояснениями, столбики термометров поднимутся до +2. Также +2 в Киеве, облачно, без дождя. В Москве +1, пройдет небольшой мокрый снег.