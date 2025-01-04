В Мадриде до +9 градусов, а в Москве до -4 – погода в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит 12 градусов днем со знаком плюс. В Вене облачно и похолодает до +2. В Риме ожидается +13, возможен небольшой дождь. В Мадриде, сохранится умеренное тепло до +9 градусов. В Испанской столице ожидается облачная погода, с дождем.

В Болгарии без осадков, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +3. С дождем на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +6. 14 со знаком плюс будет отмечено в Афинах.