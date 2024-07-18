Учёные: сидячий образ жизни и другие привычки грозят развитием рака

Некоторые виды рака можно предотвратить, если поменять образ жизни. Ученые уверены, что именно правильные привычки почти на 100% могут защитить человека от многих видов онкологии.

Эксперты изучили три десятка видов этого заболевания и выявили, что наибольшую зависимость от здорового образа жизни имеют рак шейки матки, меланома, рак легкого и бронхов, рак печени, желудка, а также толстой и прямой кишки. Но этих болезней можно избежать, пишет 5-tv.ru.

Отказ от курения и алкоголя, правильное питание, физическая активность играют ключевую роль в защите от онкологии. Эти элементы ЗОЖ предотвращают другие заболевания, которые провоцируют развитие опухолей. Например, сидячий образ жизни приводит к ожирению, а оно создает условия для воспалительных процессов, которые повышают онкориски.

Современные исследователи сходятся во мнении, что старт онкологии дают сбои на геномном уровне. Но ЗОЖ поможет сделать так, чтобы организм обнаружил заболевание ранее или самостоятельно уничтожил единичные злокачественные клетки, не дав запустить им развитие опухоли.

Читайте также:

Диетолог назвала пять правил, которые помогут удержать вес после похудения

Врач опровергла миф о том, что нужно выпивать два литра воды в день

Врач рассказал, чем опасны яйца с грязной или повреждённой скорлупой