Диетологи и биохимики назвали пять способов улучшить здоровье кишечника

Новости Великобритании. Британские диетологи и биохимики рассказали о том, как оздоровить кишечник. Каждый из специалистов был краток и выбрал самое важное.

Как сообщает The Telegraph, здоровье кишечника связано с поддержанием веса, здоровой кожей, большим количеством энергии и снижением стресса. Поэтому и возник вопрос, как оздоровить кишечник, если человек некоторую часть жизни о нём не задумывался.

1. Есть много клетчатки.

Диетолог Мэтт Перкинс убеждён, что если человек будет есть много клетчатки, то его кишечник будет здоров. По словам Перкинса, клетчатка помогает лучше очищать организм и поддерживать микрофлору кишечника.

Продукты с большим количеством клетчатки: цельнозерновые макароны и хлеб, овёс, ягоды, груши, дыни, брокколи, морковь и орехи.

2. Использовать пробиотики.

Биохимик Джули Лэмбл порекомендовала не забывать о пользе пробиотиков. По сути, пробиотики – это живые микроорганизмы полезные для человека. Пока что об их влиянии на человека известно довольно мало, но уже сейчас доказано, что пробиотики улучшают функционирование кишечника и стимулируют иммунную систему.

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Полезные микроорганизмы содержатся в мисо супе. Также в магазинах можно найти пробиотические йогуртовые и молочные напитки. Джули посоветовала употреблять и пребиотики, которые есть в луке, чесноке и бобах.

3. Употреблять меньше сладкой и жирной пищи.

Диетолог Дженни Боденхам считает, что такая еда отрицательно сказывается на микрофлоре кишечника. Это приводит к потере сил, проблемам с кожей и расстройству пищеварения.

4. Делать массаж живота.

Доктор Харальд Штоссье поясняет, что это добавляет энергии. Сначала нужно массировать живот снизу вверх, затем сделать 50 круговых движений по часовой стрелке вокруг пупка, а напоследок сделать массаж крестца, костей таза и грудной клетки. Также доктор посоветовал поменьше нервничать.

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5. Пить достаточно воды.

Диетолог Айша Эрнестам подчеркнула, что вода помогает организму лучше усваивать минералы и питательные вещества. Айша рекомендует начинать день со стакана воды и в течение дня постоянно держать бутылку с водой под рукой.