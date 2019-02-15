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Как избавиться от пятен пота на белых вещах в домашних условиях: простой способ

15 февраля 2019 10:17
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Идеально белую футболку может испортить желтое пятно пота, которое сложно отстирать.

Популярный англоязычный блогер и мама четверых детей по имени Джилл показала прием, который помогает ей избавиться от таких пятен в домашних условиях.

Его приводит Daily Mail. Для удаления желтого пятна понадобятся всего четыре вещи.

Этот метод Джилл начала использовать после того, как ее сыновья стали посещать баскетбольные тренировки и их футболки становилось все сложнее отмывать.

«Их белые майки покрылись желтыми пятнами от пота, которые не исчезали, что бы я не пыталась сделать. В какой-то момент я даже нанесла отбеливатель прямо на пятна, но они остались на месте. Я была полна решимости найти способ избавления этих стойких пятен».

В итоге женщина нашла этот метод в интернете и поделилась секретом со своими подписчиками.

Как избавиться от пятен пота на белых вещах в домашних условиях: простой способ-1

Фото: instagram.com/byjillee. До

Смешайте моющее средство для посуды с перекисью водорода в соотношении 1:2.

Нанесите смесь на пятно и посыпьте пищевой содой.

Как избавиться от пятен пота на белых вещах в домашних условиях: простой способ-4

Фото: instagram.com/byjillee

Вотрите щеткой получившееся вещество в волокна рубашки.

Как избавиться от пятен пота на белых вещах в домашних условиях: простой способ-7

Фото: instagram.com/byjillee

После этого оставьте вещь со смесью минимум на час. Затем постирайте футболку как обычно. Пятно должно исчезнуть.  

Как избавиться от пятен пота на белых вещах в домашних условиях: простой способ-10

Фото: instagram.com/byjillee. После

Метод поддерживается и наукой тоже. Пищевая сода, перекись водорода и средство для мытья посуды сами по себе являются популярными чистящими средствами, а объединение их в различные комбинации может повысить моющую способность.

Советы по выведению пятен в домашних условиях (читать далее).  

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