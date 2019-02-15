Как избавиться от пятен пота на белых вещах в домашних условиях: простой способ

Идеально белую футболку может испортить желтое пятно пота, которое сложно отстирать.

Популярный англоязычный блогер и мама четверых детей по имени Джилл показала прием, который помогает ей избавиться от таких пятен в домашних условиях.

Его приводит Daily Mail. Для удаления желтого пятна понадобятся всего четыре вещи.

Этот метод Джилл начала использовать после того, как ее сыновья стали посещать баскетбольные тренировки и их футболки становилось все сложнее отмывать.

«Их белые майки покрылись желтыми пятнами от пота, которые не исчезали, что бы я не пыталась сделать. В какой-то момент я даже нанесла отбеливатель прямо на пятна, но они остались на месте. Я была полна решимости найти способ избавления этих стойких пятен».

В итоге женщина нашла этот метод в интернете и поделилась секретом со своими подписчиками.