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Учёные рассказали, как меняется поведение людей во время жары

12 июля 2024 08:18
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Высокие температуры подталкивают людей на проявление скрытых эмоций, негативно влияют на производительность труда и обучение.

Учёные рассказали, как меняется поведение людей во время жары -1


Фото: Pixabay

Американские ученые пришли к выводу, что в жаркие летние дни наблюдается увеличение преступности: ограблений на 4%, нападений почти на 10% и убийств почти на 20%. Повышенная агрессивность в жару объясняется увеличением в крови уровней кортизола, адреналина и тестостерона, пишет osnmedia.ru.

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