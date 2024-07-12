Учёные рассказали, как меняется поведение людей во время жары

Высокие температуры подталкивают людей на проявление скрытых эмоций, негативно влияют на производительность труда и обучение.
Высокие температуры подталкивают людей на проявление скрытых эмоций, негативно влияют на производительность труда и обучение.
Фото: Pixabay
Американские ученые пришли к выводу, что в жаркие летние дни наблюдается увеличение преступности: ограблений на 4%, нападений почти на 10% и убийств почти на 20%. Повышенная агрессивность в жару объясняется увеличением в крови уровней кортизола, адреналина и тестостерона, пишет osnmedia.ru.
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