День рождения Санта-Клауса

6 декабря отмечают день рождения Санта-Клауса. Интересный факт состоит в том, что прообразом Санты является известный святой Николай Чудотворец. Традиция бросать подарки через дымовую трубу тоже связана с одним эпизодом из жизни Николая Чудотворца. Согласно преданию, святой захотел помочь очень нуждавшемуся человеку и ночью залез на крышу его дома, подкинув несколько мешочков с золотом в трубу дымохода. Более того, те мешочки попали не куда-нибудь, а прямо в чулки, сушившиеся рядом с камином. К слову, 6 декабря Санта-Клаус приходит к детям не чтобы дарить подарки, а чтобы послушать, каких успехов они достигли и как себя вели. После этого Санта уходит и только на Рождество он дарит подарки детям. «У всякого из нас имеются иллюзии, которые он не хотел бы разрушать», – сказал известный теолог, гуманист и мыслитель Апшерони. Поэтому миф о добродушном весельчаке в красной курточке существует не один десяток лет, а 6 декабря отмечается день рождения настоящего волшебника – Санта-Клауса. День микроволновой печки

Еще один удивительный праздник, который отмечают сегодня, – День микроволновой печки. В современном мире микроволновка не является чем-то невероятным и есть во многих домах. Более того, микроволновая печь является универсальным и функциональным средством – в ней можно и подогреть еду, и разморозить, и даже что-нибудь приготовить. 6 декабря 1946 года был выдан патент на микроволновую печь. Ее создателем стал американский инженер Спенсер. Уже в 1947 году была выпущена первая микроволновка, которая предназначалась для размораживания пищи в армиях США. Она была намного больше тех, что сейчас стоят в наших домах. Высотой СВЧ-печь была около 175 сантиметров и весила 340 килограммов. День рыжих мыслей