7 декабря – День собеседника. Чем ещё известна эта дата?

Международный день гражданской авиации

7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. Инициатором его учреждения в 1992 году была Организация Объединенных Наций. Именно 7 декабря в 1944 году была подписана Конвенция о международной гражданской авиации и учреждена Международная организация гражданской авиации, сокращенно – ИКАО. Гражданская авиация используется для перевозок пассажиров, грузов и почты; оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий; выполнения авиационных работ в отдельных отраслях экономики и научной деятельности, а также поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, оказания помощи в случае стихийных бедствий.

290 лет назад, 7 декабря 1732 года, в Лондоне был открыт Королевский театр «Ковент-Гарден». Его основателем был английский театральный деятель и актер Джон Рич. Название театру дал район, где он расположен. На протяжении XVIII – первой половины XIX века здесь, наряду с драматическими, оперными и балетными спектаклями, устраивались цирковые представления и ставились балладные оперы. Театр дважды, в 1808 и 1856 годах, был уничтожен пожаром. За 290 лет своего существования «Ковент-Гарден» заслужил звание одного из известнейших театров в мире.

Ежегодно 7 декабря отмечают необычный праздник – День собеседника. Согласитесь, не так легко найти хорошего собеседника. Умение смотреть на вещи не так, как все, наличие оригинальных мыслей, идей очень ценится. Способность поддержать почти любую тему разговора и возможность рассказать что-то новое, интересное – качества человека, с которым приятно вести беседу. Чем больше у человека интересов и шире круг вопросов, в которых он ориентируется, тем больше вероятность, что с ним будет интересно общаться.

Пусть вам сегодня встретится интересный собеседник на пути и вы увлекательно, с пользой проведете время!