5 декабря – День торта «Захер». Чем ещё известна эта дата?

Всемирный день почв

5 декабря – Всемирный день почв. Он отмечается в системе международных дней ООН при поддержке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО. Нельзя рассматривать почву просто как устойчивую основу под ногами человека. Пустыня тоже предоставляет устойчивость, однако не дает возможности выращивать продовольствие. То есть плодородие земель играет в нашей жизни одну из ключевых ролей. С этой точки зрения экологи и представители ФАО обеспокоены тем, что около трети почвенных ресурсов мира деградируют, а часть подвержена опустыниванию. Еще один фактор – загрязнение почв, которое может быть незаметным, но на самом деле затрагивает каждого человека, ведь 95 % нашей пищи поступает из почвы. Усилиями ученых-экологов вырабатываются программы, направленные на сохранение почвенных ресурсов, их рациональное и бережное использование.

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 5 декабря Международным днем добровольцев, чтобы подчеркнуть мощь и потенциал этого движения, рассказать о его важном значении и поведать миру о деятельности волонтеров. В рядах добровольцев состоит более миллиарда человек, и каждый день они помогают в больницах, домах престарелых и детских интернатах, участвуют в ликвидации аварий и последствий стихийных бедствий, решают экологические вопросы и борются с социальными проблемами. Разные причины побуждают людей заниматься этой деятельностью, но их объединяет то, что деньги или карьерный рост не являются основной мотивацией для работы. Такие люди обладают активной жизненной позицией, они целеустремленные, бескорыстные и упорно желают сделать мир немного лучше.

5 декабря ежегодно в мире отмечают вкуснейший гастрономический праздник – День торта «Захер». Сегодня можно забыть о диете! Способность «Захера» облегчать грусть и печаль, создавать хорошее настроение, передавать ощущение роскошного декаданса и делать особые случаи особенными такая, что ему следует посвятить целую неделю или даже месяц. Умопомрачительно вкусный десерт родом из Вены. Он состоит из слоя воздушного шоколадного теста, которое перемазывается абрикосовым джемом и покрывается блестящим слоем шоколада. Торт изобрел в 1832 году 16-летний подмастерье Франц Захер для легендарного австрийского дипломата Меттерниха. Однажды он заказал десерт для своих гостей, но кондитер заболел. Молодой Франц решил занять место своего наставника и испек торт, который известен по сей день. Торт «Захер» до сих пор пекут во всей Австрии, тщательно сохраняя оригинальный рецепт. В странах Восточной Европы популярна вариация торта «Захер» – торт «Прага».

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!