Мужчина провёл 24 дня в море без еды и воды. Его спасение можно назвать вторым рождением

Мужчина провел в открытом море 24 дня. Он питался кетчупом, который был в его лодке. Рассказываем подробности удивительного выживания.

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54-летнего Элвиса в декабре 2022 года унесло в море, когда он ремонтировал парусник недалеко от острова Сен-Мартен. Беда случилась из-за плохой погоды, которая разбушевалась в Карибском море, сообщает The Daily Star.

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На судне в открытом море мужчина питался кетчупом, смешанным с водой, чесночным порошком и бульонными кубиками – только эти продукты были в его лодке. Дождевую воду он собирал в ткань, чтобы избежать обезвоживания.

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Франсуа вырезал на лодке слово «помощь», чтобы привлечь внимание пролетавших самолетов, но никто надпись не заметил. Мимо проплывали корабли, но они не видели бедствующего человека. Однажды он смог зажечь огонь, но и это не помогло.

Фото: Pixabay