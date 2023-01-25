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Мужчина провёл 24 дня в море без еды и воды. Его спасение можно назвать вторым рождением

25 января 2023 15:10
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Мужчина провел в открытом море 24 дня. Он питался кетчупом, который был в его лодке. Рассказываем подробности удивительного выживания.

Мужчина провёл 24 дня в море без еды и воды. Его спасение можно назвать вторым рождением -1

Фото: Shutterstock

54-летнего Элвиса в декабре 2022 года унесло в море, когда он ремонтировал парусник недалеко от острова Сен-Мартен. Беда случилась из-за плохой погоды, которая разбушевалась в Карибском море, сообщает The Daily Star.

Мужчина провёл 24 дня в море без еды и воды. Его спасение можно назвать вторым рождением -4

Фото: cookidoo.international

На судне в открытом море мужчина питался кетчупом, смешанным с водой, чесночным порошком и бульонными кубиками – только эти продукты были в его лодке. Дождевую воду он собирал в ткань, чтобы избежать обезвоживания.

Мужчина провёл 24 дня в море без еды и воды. Его спасение можно назвать вторым рождением -7

Фото: Pixabay

Франсуа вырезал на лодке слово «помощь», чтобы привлечь внимание пролетавших самолетов, но никто надпись не заметил. Мимо проплывали корабли, но они не видели бедствующего человека. Однажды он смог зажечь огонь, но и это не помогло.

Мужчина провёл 24 дня в море без еды и воды. Его спасение можно назвать вторым рождением -10

Фото: Pixabay

В один из дней мужчина был вынужден выпрыгнуть из своего парусника, когда в него начала приходить вода. В конце концов, Франсуа смог отразить солнечные лучи с помощью зеркала в направлении пролетающего самолета – и пилоты заметили его. Экипаж предупредил военно-морской флот, который и спас мужчину.

Похожие истории выживания случаются не так часто. Этот мужчина провел в море также немало дней и выжил с помощью морозильной камеры – подробнее читайте здесь.

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# Спасение # калейдоскоп # Фотофакт

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