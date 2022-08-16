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Пара после 21 года в браке решила съехаться и чуть не рассталась из-за этого. Вот почему

16 августа 2022 11:16
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Порой некоторые пары не торопят отношения и принимают решение жить вместе только после брака. А некоторые и вовсе считают, что это необязательно. Например, супруги 21 год жили раздельно, при этом у влюблённых был уже ребёнок. А после принятия решения съехаться отношения стали рушиться.  

Издание The Mirror рассказало, что Клэр и Дэвид практиковали гостевой брак. Так влюблённые сохраняли романтику в отношениях и избегали ссор по поводу бытовых моментов. Позже пара решила, что на 22-м году брака уже пора съезжаться.  

Пара после 21 года в браке решила съехаться и чуть не рассталась из-за этого. Вот почему-1

Фото: Caters News Agency  

Но Клэр и Дэвид быстро пожалели, что начали делить одну жилплощадь на двоих. По словам женщины, супруг её стал воспринимать как уборщицу, а романтический огонёк угас.  

«У меня часто был стресс из-за того, что он везде разбрасывал старые вещи, оставлял разводы зубной пасты на раковине. Из-за этого я чувствовала постоянное напряжение, поэтому мы чаще начали ругаться», – призналась супруга.  

Пара после 21 года в браке решила съехаться и чуть не рассталась из-за этого. Вот почему-4

Фото: Caters News Agency  

Позже пара пришла к достаточно оригинальному компромиссу. Влюблённые просто разделили жильё. Теперь они могут изредка ходить друг к другу в гости, но при этом не обременять друг друга «бытовухой». К слову, спят супруги тоже раздельно.  

Кстати, недавно мы рассказывали ещё о паре, которая рассталась у алтаря. Причиной разрыва отношений стала мама жениха, которая посчитала невесту недостаточно привлекательной, – подробности здесь.  

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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