Пара после 21 года в браке решила съехаться и чуть не рассталась из-за этого. Вот почему
Порой некоторые пары не торопят отношения и принимают решение жить вместе только после брака. А некоторые и вовсе считают, что это необязательно. Например, супруги 21 год жили раздельно, при этом у влюблённых был уже ребёнок. А после принятия решения съехаться отношения стали рушиться.
Издание The Mirror рассказало, что Клэр и Дэвид практиковали гостевой брак. Так влюблённые сохраняли романтику в отношениях и избегали ссор по поводу бытовых моментов. Позже пара решила, что на 22-м году брака уже пора съезжаться.
Но Клэр и Дэвид быстро пожалели, что начали делить одну жилплощадь на двоих. По словам женщины, супруг её стал воспринимать как уборщицу, а романтический огонёк угас.
«У меня часто был стресс из-за того, что он везде разбрасывал старые вещи, оставлял разводы зубной пасты на раковине. Из-за этого я чувствовала постоянное напряжение, поэтому мы чаще начали ругаться», – призналась супруга.
Позже пара пришла к достаточно оригинальному компромиссу. Влюблённые просто разделили жильё. Теперь они могут изредка ходить друг к другу в гости, но при этом не обременять друг друга «бытовухой». К слову, спят супруги тоже раздельно.
Кстати, недавно мы рассказывали ещё о паре, которая рассталась у алтаря. Причиной разрыва отношений стала мама жениха, которая посчитала невесту недостаточно привлекательной, – подробности здесь.