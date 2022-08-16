Пара после 21 года в браке решила съехаться и чуть не рассталась из-за этого. Вот почему

Порой некоторые пары не торопят отношения и принимают решение жить вместе только после брака. А некоторые и вовсе считают, что это необязательно. Например, супруги 21 год жили раздельно, при этом у влюблённых был уже ребёнок. А после принятия решения съехаться отношения стали рушиться.

Издание The Mirror рассказало, что Клэр и Дэвид практиковали гостевой брак. Так влюблённые сохраняли романтику в отношениях и избегали ссор по поводу бытовых моментов. Позже пара решила, что на 22-м году брака уже пора съезжаться.