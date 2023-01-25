«Я бы никогда не обидел птицу, но это было уже дело принципа». Как мужчина подрался с чайкой из-за конфет?

Жители района в Великобритании опасаются далеко не воров. Угрозу здесь представляют чайки. Да, именно эти птицы держат в страхе людей. Как рассказало издание Wales Online, истории ограбления пернатыми – здесь уже не редкость. Чайки поселились возле местного супермаркета и выжидают, когда счастливые двуногие выйдут с набитыми продуктами пакетами. Как правило, британцы ставят все покупки на крышу автомобиля, чтобы открыть двери. И тут начинается самое интересное.

Фото: pexels.com

Ричард Эванс уже отчаялся и обратился в СМИ со своей историей. Он рассказал, что начало дня было хорошим. Он отлично поработал, сумел освободиться пораньше на обед и решил побаловать себя целым пакетом конфет. Все бы хорошо, но такую идиллию прервала местная чайка. «Я, как обычно, положил всю еду на крышу машины. Открывал дверь. А потом случилось это. Чайка налетела и прямо на глазах украла мои конфеты, а потом улетела на другую сторону автостоянки», – поделился потерпевший.

Фото: pexels.com

Но мужчина был непростым, так что сразу решил действовать: «Как она посмела? Адреналин взял верх. Я бросился через всю автостоянку, не обращая внимания на удивленных зевак. Я бежал и нашел птицу. Она сидела прямо в уголке и пыталась открыть пачку с конфетами. Я бы никогда не обидел птицу, но это было уже дело принципа. Я стал очень сильно пугать чайку. Когда она улетела, я выбросил пакет из-под конфет, а сладости забрал себе. Уборщик на меня странно смотрел. Но мне было все равно. Я победил!» Кстати, Ричард даже снял своего обидчика. Наверное, теперь с этой фотографией у него будут незабываемые воспоминания.