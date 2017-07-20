Дресс-код королевской семьи: почему королева всегда носит перчатки и не приемлет бежевый цвет

Новости Великобритании. Что значит выглядеть по-королевски? Почему королева всегда носит перчатки и, имея в гардеробе костюмы всех цветов радуги, не приемлет бежевый цвет? Нарушают ли королевские особы правила дресс-кода хотя бы в свободное время? И можно ли увидеть восхищающую всех своими нарядами герцогиню Кембриджскую Кэтрин в спортивном костюме или джинсах, а ее появляющегося в обществе исключительно в шортиках сына принца Джоржа в костюме спайдермэна?



Представляем вашему вниманию перевод статьи, опубликованной BBC. Шляпки королевы

Королева известна своими разноцветными шляпками самых разных фасонов. Их часто можно видеть во время официальных встреч.

Диана Мэйтэр, главный консультант по вопросам английского этикета:

Согласно правилам этикета, на официальные церемонии женщины надевают шляпки. Вплоть до 1950-х редко можно было увидеть женщин без шляпки, так как правилами не было предусмотрено «показывать свои волосы на публике». Однако все изменилось, и сейчас шляпки необходимы для более торжественных случаев.

Одна из шляпок королевы, например, стала предметом обсуждения в социальных сетях: синюю шляпку с сине-желтыми цветочками, которая была на ней на церемонии открытия парламентской сессии, сравнили с флагом Евросоюза.

Что неудивительно, так как известно, что в нарядах королевы и членов ее семьи, как правило, присутствуют цвета страны, с представителями которой она встречается или которую она посещает. Однако, в случае с данной шляпкой остается лишь догадываться, были ли такие цвета и фасон выбраны преднамеренно или это лишь совпадение. Непременный атрибут принца Джорджа Принца Джорджа, в отличие от других детей трехлетнего возраста, пока не видели ни в футболке с его любимым персонажем, ни в брюках. По мнению экспертов, причина в том, что согласно традиции юные принцы и принцессы на публике должны быть одеты официально.

Но принц Джордж непременно будет в шортах и рубашке.

Несмотря на то, что такой наряд для принца может показаться недостаточно торжественным, даже этому существует объяснение. Грант Харрольд, эксперт по этикету, известный как «королевский дворецкий»:

Традиция уходит к 16 столетию, когда в моду вошли бриджи. Тогда, и еще раньше, юноши до восьми лет носили длинные рубашки или платья. К счастью, в конце 19-го и начале 20-го веков их заменили шортами, и в королевской семье до сегодняшнего дня сохранилась эта традиция.

Традиции традициями, но не они ли являются причиной того, что в отличие от своей сестренки, умиляющей всех своей непосредственностью, маленький принц так часто выглядит смущенным?

Может быть ему просто неловко от того, что его костюм всегда отличается от костюмов других мужчин? А, может быть, таким образом в нем уже с юных лет воспитывают характер?

Перчатки королевы

По мнению Гранта Харрольда, который дает советы по этикету в «Твитере», ни одна уважающая себя женщина не выйдет в свет без перчаток.

Перчатки считались модным предметом туалета традиционно, но при этом их носили и из практических соображений: они помогали предотвратить попадание бактерий при рукопожатии.

Так и сегодня для королевы, пожимающей сотни рук ежегодно, они не только служат модным аксессуаром, но и выполняют защитную функцию.

Грант Харрольд:

Не следует забывать, что при встрече с людьми она всегда в перчатках, поэтому это зависит от того, во что она одета, где находится и что делает.

Принимая же во внимание выше приведенное заявление Харрольда и современные взгляды, можно было бы найти достаточно поводов для размышления и дискуссий. Однако, даже герцогиня Кембриджская, всеми обожаемая Кэтрин, в подобных случаях обходится без перчаток. И ее примеру уже следует ее очаровательная малышка.

Интересно, сохранится ли традиция обязательно носить перчатки, к тому времени, когда принцесса станет королевой.

Повседневная одежда Что бы ни носили герцоги и герцогини в повседневной жизни, при появлении на публике им необходимо выглядеть соответствующим образом. Так как существует дресс-код, которого необходимо придерживаться.

Для женщин приняты элегантные повседневные платья или брючные костюмы с жакетом либо кардиганом, а для мужчин блейзер (приталенный пиджак спортивного покроя) с рубашкой особого фасона и брюками из хлопчатобумажного твила. Принц Уильям и его супруга Кэтрин соблюдают эти традиции, но время от времени все же позволяют себе отойти от них, надевая джинсы в свободное время.

При этом внимание и интерес публики к королевским особам не уменьшаются, а, пожалуй, даже возрастает.

Диана Мейтер:

Во многих местах джинсы не позволительны, так как их по-прежнему считают очень неформальной одеждой. Поэтому ни мужчинам, ни женщинам лучше не рисковать. Но если герцогиня выгуливает собак, то джинсы подойдут.

Наряды для торжественных случаев

Поклонники королевской семьи непременно отметят, что в гардеробе королевы присутствуют все цвета радуги. В СМИ было отмечено, что она сама однажды сказала: «Если бы я носила бежевый, меня никто бы не знал».

Грант Харрольд доверяет выбор цветов для нарядов королевы ее личному дизайнеру Анджели Келли. Говорят, что королева носит яркие цвета для того, чтобы быть уверенной, что ее увидят со зрительских трибун.

Диана Мейтер:

Ей нравятся яркие цвета, и она знает, что будет выделяться, и это ее козырь. Военная форма Принцы Уильям и Гарри служили в вооруженных силах, и их образ ассоциируется с военной формой.

Члены королевской семьи часто надевают военную форму на военных торжествах таких, как Вынос знамени и празднования в честь британской армии.

Принц Уильям служил в Королевских военно-воздушных войсках, и к тому же носит звание полковника ирландского гвардейского полка. Красивую форму ярко красного цвета, символизирующего эти войска, принц стал носить с 2011 года, надев ее на свадебную церемонию с Кэтрин.

Королевские тиары До замужества герцогиню Кембриджскую не видели в обществе с тиарой (тиара — парадное женское головное украшение, разновидность диадемы). Так как это украшение предназначено исключительно для замужних женщин или королевских особ.

Диана Мейтэр:

По традиции тиары носят на официальных мероприятиях, особенно тех, которые предполагают вечерние наряды.