Девушка получала зарплату из 16 работ и ни разу там не появилась. Как такое возможно?

Некоторые постоянно в поисках новых возможностей заработать. Но далеко не все из этого списка прибегают к легальным способам пополнить свой кошелек. Например, героиня нашей истории решила устроиться на 16 работ и ни разу там не появиться. Как сообщает издание South China Morning Post, жительница Китая Гуань Юэ все время отправляла резюме на высокооплачиваемые вакансии. Работодатель видел огромный перечень заслуг девушки и сразу соглашался заключать контракт. Так китаянка нашла почти два десятка мест работы. В обязанности Гуань Юэ входило общение с потенциальными клиентами, заключение сделок. Конечно же, этого девушка делать не собиралась. Каждый день она отправляла в рабочий чат фотографии, мол, сейчас она в кафе, вот-вот придет клиент.

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Начальство не могло отследить, с какими именно людьми общается их подчиненная, так что спокойно выплачивали ей зарплату, думая, что крупные контракты приносит именно она. А чтобы не запутаться между работами, китаянка вела дневник, куда записывала начало рабочего дня, места, откуда были сделаны фотографии, сколько людей по легенде согласились сотрудничать с ее организацией. Такая история могла бы продолжаться до сих пор, если бы не один случай. Крупная IT-компания разместила объявление, что нуждается в специалистах по связям с общественностью. Естественно, Гуань Юэ откликнулась на предложение. Она сказала, что будет работать с командой профессионалов, которые на рынке уже много лет. Как можно понять, это были не какие-то настоящие специалисты, а просто знакомые девушки, которые были согласны ничего не делать и получать за это деньги. Но спустя какое-то время компания заметила, что эти «профессионалы» ничего не делают, а лишь тратят ресурсы фирмы. Было принято решение всех уволить.