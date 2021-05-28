Девушка не могла понять причину красных пятен на теле. Но стоило ей уволиться – и всё прошло

Известно, что если работать слишком много, то здоровье подведет даже лошадь. И в случае сотрудницы банка это выражение в очередной раз себя подтвердило. Как сообщает Metro, 30-летняя жительница Лондона Кейтлин Тейлор, как и многие современные люди, с детства начала думать о прибыльной работе. Сразу после школы девушка поступила в университет, а потом устроилась в банк, где ее годовая зарплата составляла 55 тысяч фунтов стерлингов (78 тысяч долларов).

Фото: SWNS

Кейтлин была ответственный работником, поэтому усердно трудилась с 7 утра до 22:00 вечера. И из того небольшого количества времени, что у нее оставалось, еще полтора часа уходило на дорогу только в одну сторону. Однажды утром Тейлор увидела у себя на теле красное пятно. Сначала британка не придала этому особого значения. Оно выглядело как небольшая аллергическая реакция на что-то. Это мог быть укус насекомого или ожог от крапивы.

Фото: SWNS

Однако постепенно пятен становилось все больше. Когда все ее туловище стало красным, Кейтлин обратилась за помощью к врачам. Доктора ничего не могли подсказать. Все анализы показывали, что девушка здорова. Они предположили, что это какая-то аллергия и прописали лекарства, но они не помогали. Женщина не понимала причину своей усталости. Все прояснилось, когда ее коллега не пришла на работу

Фото: SWNS

Так прошел целый год, и только две недели Тейлор не ходила на работу, поскольку была в отпуске. Девушка чувствовала, что постепенно начинает испытывать все больший стресс. Из-за этого, а также из-за приемов лекарств, британка набрала вес. Затем начались панические атаки. В итоге Кейтлин была госпитализирована. Однако помощь пришла не со стороны научной медицины, а со стороны альтернативной. Во время разговора с ними Тейлор упомянула, что ее красные пятна становятся больше, когда она тревожится. Тогда эксперты предположили, что у пациентки сильная аллергия на стресс. Они сказали, что либо она разорвет порочный круг, либо будет до конца жизни принимать таблетки.

Фото: SWNS

Британка не стала долго думать. Она уволилась и отправилась в кругосветное путешествие. Уже через полгода все признаки болезни бесследно исчезли, но девушка не собиралась возвращаться так быстро. Она побывала в Испании, отправилась в Новую Зеландию на автобусе-клубе, занималась йогой на Бали, а затем купила караван, на котором поехала в Швецию.

Фото: SWNS