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Девушка не могла понять причину красных пятен на теле. Но стоило ей уволиться – и всё прошло

28 мая 2021 09:32
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Известно, что если работать слишком много, то здоровье подведет даже лошадь. И в случае сотрудницы банка это выражение в очередной раз себя подтвердило.

Как сообщает Metro, 30-летняя жительница Лондона Кейтлин Тейлор, как и многие современные люди, с детства начала думать о прибыльной работе. Сразу после школы девушка поступила в университет, а потом устроилась в банк, где ее годовая зарплата составляла 55 тысяч фунтов стерлингов (78 тысяч долларов).

Девушка не могла понять причину красных пятен на теле. Но стоило ей уволиться – и всё прошло -1

Фото: SWNS

Кейтлин была ответственный работником, поэтому усердно трудилась с 7 утра до 22:00 вечера. И из того небольшого количества времени, что у нее оставалось, еще полтора часа уходило на дорогу только в одну сторону.

Однажды утром Тейлор увидела у себя на теле красное пятно. Сначала британка не придала этому особого значения. Оно выглядело как небольшая аллергическая реакция на что-то. Это мог быть укус насекомого или ожог от крапивы.

Девушка не могла понять причину красных пятен на теле. Но стоило ей уволиться – и всё прошло -4

Фото: SWNS

Однако постепенно пятен становилось все больше. Когда все ее туловище стало красным, Кейтлин обратилась за помощью к врачам. Доктора ничего не могли подсказать. Все анализы показывали, что девушка здорова. Они предположили, что это какая-то аллергия и прописали лекарства, но они не помогали.

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Девушка не могла понять причину красных пятен на теле. Но стоило ей уволиться – и всё прошло -7

Фото: SWNS

Так прошел целый год, и только две недели Тейлор не ходила на работу, поскольку была в отпуске. Девушка чувствовала, что постепенно начинает испытывать все больший стресс. Из-за этого, а также из-за приемов лекарств, британка набрала вес. Затем начались панические атаки.

В итоге Кейтлин была госпитализирована. Однако помощь пришла не со стороны научной медицины, а со стороны альтернативной. Во время разговора с ними Тейлор упомянула, что ее красные пятна становятся больше, когда она тревожится. Тогда эксперты предположили, что у пациентки сильная аллергия на стресс. Они сказали, что либо она разорвет порочный круг, либо будет до конца жизни принимать таблетки.

Девушка не могла понять причину красных пятен на теле. Но стоило ей уволиться – и всё прошло -10

Фото: SWNS

Британка не стала долго думать. Она уволилась и отправилась в кругосветное путешествие. Уже через полгода все признаки болезни бесследно исчезли, но девушка не собиралась возвращаться так быстро. Она побывала в Испании, отправилась в Новую Зеландию на автобусе-клубе, занималась йогой на Бали, а затем купила караван, на котором поехала в Швецию.

Девушка не могла понять причину красных пятен на теле. Но стоило ей уволиться – и всё прошло -13

Фото: SWNS

Через два с половиной года Кейтлин вернулась в Великобританию практически без гроша в кармане, да еще и с 10 тысячами фунтов долга (14 тысяч долларов), но здоровая, счастливая, состоящая в отношениях и с желанием помогать людям найти свое место в жизни. Сейчас Тейлор работает консультантом в консалтинговой фирме, а по вечерам занимается коучингом.

К сожалению, в жизни не все и не всегда складывается так удачно. Ранее мы рассказывали о девушке, которая набралась смелости признаться в любви молодому человеку. Она пересекла целую страну и услышала в ответ «нет» (здесь подробности).

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

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