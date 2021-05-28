Пользователи TikTok совершили «побег из Версаля». Показываем новый тренд

Новый тренд «взрывает» ленту Tik Tok. В этих видео каждый узнает себя в тот момент, когда куда-то спешит. Уже догадались, о чем речь?

Фото: tiktok.com/@danya_milokhin

На платформе появилась новая маска «Побег из Версаля», или «Версальский забег». Пользователь, который использует маску, может «побегать» по знаменитому Версальскому дворцу, а надеты на нем платье XVIII века и огромный парик. В тренде есть и звуковое сопровождение. Это ремикс Дрю Стивенса на песню Леди Гаги – LoveGame.

Фото: tiktok.com/ @katya_golyshevaа

Пользователи TikTok стали обыгрывать в тренде смешные жизненные ситуации. Они добавляют забавные надписи на видеоряд. Например, «Когда последним уроком физра» или «Когда узнала свежую сплетню и бегу к подруге».

Фото: tiktok.com/ @goodboy