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Пользователи TikTok совершили «побег из Версаля». Показываем новый тренд

28 мая 2021 06:02
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Новый тренд «взрывает» ленту Tik Tok. В этих видео каждый узнает себя в тот момент, когда куда-то спешит. Уже догадались, о чем речь?

Пользователи TikTok совершили «побег из Версаля». Показываем новый тренд-1

Фото: tiktok.com/@danya_milokhin

На платформе появилась новая маска «Побег из Версаля», или «Версальский забег». Пользователь, который использует маску, может «побегать» по знаменитому Версальскому дворцу, а надеты на нем платье XVIII века и огромный парик. В тренде есть и звуковое сопровождение. Это ремикс Дрю Стивенса на песню Леди Гаги – LoveGame.

Пользователи TikTok совершили «побег из Версаля». Показываем новый тренд-4

Фото: tiktok.com/ @katya_golyshevaа

Пользователи TikTok стали обыгрывать в тренде смешные жизненные ситуации. Они добавляют забавные надписи на видеоряд. Например, «Когда последним уроком физра» или «Когда узнала свежую сплетню и бегу к подруге».

Пользователи TikTok совершили «побег из Версаля». Показываем новый тренд-7

Фото: tiktok.com/ @goodboy

А некоторые даже примерили популярную маску на своих домашних питомцев.

«Вау! Кто же это?». Эта фраза недавно стала еще одним трендом в TikTok. Хореограф всего лишь станцевал на видео, и оно набирает миллионы просмотров – смотреть здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Дрю Стивенс # Леди Гага # Фотофакт

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