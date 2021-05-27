Видеокамера, на которую снимался Караченцев в «Белых росах». Что ещё можно увидеть в музее ретро в Островце

Иосиф-Анатолий Равданович, хранитель истории:
Вот это сама сигаретница, она, что даже интересно, даже музыкальная.
Иосиф-Анатолий Равданович, хранитель истории:
Вот это сама сигаретница, она, что даже интересно, даже музыкальная.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Это из какой эпохи?
Иосиф-Анатолий Равданович:
Это 60-е годы.
Он успевает сочинять песни и собирать сливки из разных эпох. Предприниматель, поклонник ретро и просто влюбленный в жизнь – Иосиф-Анатолий Равданович. Его дом в Островце медленно, но верно, превращается в музей с огоньком. Умчаться на бричке в царские времена или в советские на «инвалидке» – легко.
Иосиф-Анатолий Равданович:
Нашел я ее в деревне Кемелишки, под стогом сена была у мужчины и я забрал, отреставрировал. Пользуется спросом и для фотосессий, и для всего берут ребята.
Тут у меня есть и с наполеоновского обоза колеса, и редуктор тоже дубовый где-то XVIII века.
Анастасия Макеева:
Что такое редуктор?
Иосиф-Анатолий Равданович:
Это наверх ставили медогонку и ручкой крутили, чтобы разгонять мед.
Анастасия Макеева:
Наверное, молодежь половину не понимает для чего?
Иосиф-Анатолий Равданович:
Приходят, часто расспрашивают.
А хранитель истории и рад открыть свой сундук. С миру по нитке, собирать ценные экспонаты помогают друзья, знакомые и даже незнакомцы. Увидев «букет раритетов», протирают пыль с позабытых, позаброшенных и отдают в надежные руки.
Иосиф-Анатолий Равданович:
Этот шкаф завезен еще при царе староверами, они были выселены при царе.
Весы с нашего района, деревни Бобровники.
Муровский Виктор, ему уже 90 лет, вот он свою палочку привез, ей уже больше 100 лет.
Антикварные книги, старинные часы и купюры – все по полочкам. И хоть с дядиными монетами наш герой играл в далеком детстве. Страсть к коллекционированию родилась, когда сам стал папой. Но со временем внимание детей перехватили гаджеты, а отец ушел в омут с головой.
Иосиф-Анатолий Равданович:
Это все вычесывалось, чтобы лен становился чистым. Это специально предназначалось.
Это применялось делать сыры.
Анастасия Макеева:
Эксклюзив здесь на каждом шагу. Вот такие сапожки мастера сбивали дубовыми спичками, а местные жители использовали их для выхода в свет, переобувались, когда шли в костел или на свадьбу.
Это было недавно. Это было давно. Камбэк в СССР – золотая кнопка туристов. О значках с Гагариным и «Ну, погоди» мечтал каждый пионер. Ностальжи с эскимо за 20 копеек продолжают фарфоровые статуэтки и сервизы «Мадонна» – роскошь всех хозяюшек.
Ну, и какие вечера в коммуналке без киносеанса у соседа. Многое из техники на ходу по сей день.
Иосиф-Анатолий Равданович:
Телевизор «Беларусь», раньше его называли «комбайн». Там три в одном: радиоприемник, проигрыватель и сам телевизор.
Видеокамера, на которую Караченцев снимался в Красноярске в «Белых росах».
Это фотоаппарат времен Великой Отечественной войны, который снимал в разных положениях – широкопленочный. Немцы снимали свои деяния, что и где вытворяли.
В легенды про энергетику старых вещей энтузиаст не верит, потому что собирает с душой и делает людей счастливее.
Иосиф-Анатолий Равданович:
Прошлым летом привозили детей из лагеря, показывали. Дети увидели автоматы, пистолеты – «Дядя, можно поиграть?» – «Давайте, играйте». Только воспитатели ходили, раскрыв рты.
В планах создать музыкальный салон с фисгармонией, устраивать чаепитие в цветущем саду. Меж тем, в гараже и подвале становится тесновато.
Иосиф-Анатолий Равданович:
С этого кабинета я выселил жену, у нее здесь стояла швейная машинка, а я решил продлевать музей, чтобы было дальше. У меня, наверное, есть такая болезнь: любитель старины.
Что наша жизнь без памяти? Пустой звук. А с такими кадрами быт-колорит не затрется на кассете.